Intel продал контрольный пакет акций подразделения Altera компании Silver Lake

Компания Intel объявила о заключении окончательного соглашения о продаже контрольного пакета акций (51%) своего подразделения Altera, занимающегося производством программируемых логических интегральных схем (FPGA), частной инвестиционной компании Silver Lake. Сумма сделки составила $4,46 млрд. Intel сохранит за собой 49% акций Altera, которую возглавит Рагиб Хуссейн, он должен сменить Сандру Риверу на посту генерального директора 5 мая.

«Сделка позволит Altera стать операционно независимой, а Intel сосредоточится на ключевых направлениях своего бизнеса», говорится в пресс-релизе Intel. «Сегодняшнее решение отражает нашу приверженность фокусировке на ключевых направлениях, снижению затрат и укреплению баланса», — заявил глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan).

Компания Altera, основанная в 1983 году, специализируется на разработке программируемых чипов и сопутствующего программного обеспечения для таких отраслей, как телекоммуникации, робототехника и искусственный интеллект. Intel приобрел Altera в 2015 году за $16,7 млрд. и включил ее в состав нового подразделения Programmable Solutions Group (PSG). На тот момент это была самая крупная сделка Intel, и такой она в итоге и осталась.

В 2023 году Intel заявил, что выделит PSG в отдельную компанию, сохранив при этом контрольный пакет акций, и намерен выйти на IPO в течение трех лет. В 2024 финансовом году Altera принесла выручку в размере $1,54 млрд. При этом, по прогнозам аналитиков, рынок FPGA может вырасти с $12,1 млрд. в 2024 году до $25,8 млрд. к 2029 году.

Ожидается, что сделка с Silver Lake будет закрыта во второй половине 2025 года.