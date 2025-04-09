Представлены бюджетные смартфоны Realme Narzo 80 Pro и Narzo 80x с полной защитой IP66/IP68/IP69

Компания Realme представила недорогие смартфоны Narzo 80 Pro и Narzo 80x. Оба устройства получили емкий аккумулятор и полную защиту от пыли и воды по стандартам IP66/IP68/IP69. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 15 с фирменной прошивкой Realme UI 6.0.

Модель Narzo 80 Pro оснащена изогнутым 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью 4500 нит. В основе устройства используется процессор MediaTek Dimensity 7400 с 8/12 Gb оперативной и 128/256 Gb постоянной памяти.

Основная камера двойная, в нее входят датчик на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1.95”, f/1.8, OIS) и 2 Мп монохромный сенсор. Поддерживается съемка видео в формате 4K@30fps. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, есть поддержка быстрой 80-ваттной зарядки. Смартфон будет предлагаться в цветах Speed Silver (серебристый) и Racing Green (зеленый).

Narzo 80x получил 6,72-дюймовый IPS-экран с тем же разрешением и частотой обновления, что и Narzo 80 Pro, но максимальная яркость ограничена показателем в 950 нит. За производительность смартфона отвечает чип Dimensity 6400. Объем оперативной памяти составляет 6/8 Gb, емкость накопителя – 128 Gb.

В модуль основной камеры входит датчик на 50 Мп (OV50D, f/1.8) и 2 Мп портретный сенсор. Камера поддерживает запись видео в формате 1080p@60fps. Разрешение фронтальной камеры производитель не уточняет. Емкость аккумулятора тоже составляет 6000 мАч, а мощность быстрой зарядки — 45 Вт. Аппарат будет доступен в цветах Deep Ocean (темно-синий) и Sunlit Gold (светло-золотистый).

Цена Realme Narzo 80 Pro стартует от $230, а Narzo 80x – от $160. Продажи начнутся 11 апреля.