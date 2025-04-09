После решения Трампа о тарифной паузе акции IT-компаний поднялись в цене

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) приостановил на 90 дней введение повышенных пошлин, установив единый тариф в 10% для всех стран, кроме Китая. После этого заявления технологический сектор показал мощный рост. Акции компаний Apple, Nvidia, и Tesla подскочили более чем на 10%, Microsoft и Meta — около 8%, Amazon и Alphabet — свыше 7%. Индекс Nasdaq Composite, где доминируют технологические компании, вырос на 8%, компенсировав недавнее падение. Apple, за прошедшие четыре дня, потеряла $774 млрд. капитализации и уступила Microsoft статус самой дорогой компании в мире. Но смогла отыграть часть потерь и вернуть свое лидерство.

Сектор полупроводников также показал рост: AMD (+16%), Intel (+14%), а акции поставщиков Apple — Qorvo и Skyworks — подорожали более чем на 12%. И хотя новые пошлины пока не затронули отрасль, инвесторы опасаются возможных ограничений в будущем.

Несмотря на рост акций, неопределенность все же существует и большая. Для Китая Трамп повысил пошлины до 125% и заявил, что они «вступают в силу немедленно» из-за «отсутствия у Китая уважения к мировым рынкам». Решение приостановить действие пошлин на импорт для других стран он объяснил тем, что с официальными лицами США «связались более 75 стран для переговоров по решению» торговых проблем, возникших после введения новых пошлин.

Министр торговли США Говард Лютник на своей странице в соцсети X написал, что «мир готов работать с президентом Трампом, чтобы исправить мировую торговлю, а Китай выбрал противоположное направление».