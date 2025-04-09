Google запустил ИИ-инструменты для ускорения модернизации мейнфреймов

Модернизация мейнфреймов это долгий и дорогой процесс. Компания Google запустила новые ИИ-инструменты на основе моделей Gemini и других технологий для модернизации инфраструктуры и переносу нагрузок с в облако Google Cloud.

Инструмент Google Cloud Mainframe Assessment Tool (MAT) на основе ИИ-моделей Gemini позволяет оценить и проанализировать общее состояние мейнфреймов, включая приложения и данные. Это даст возможность принимать информированные решения по оптимальной модернизации. MAT обеспечивает глубокий анализ кода, генерирует четкие объяснения его работы, автоматизирует создание документации и прочее.

Google Cloud Mainframe Rewrite на основе моделей Gemini позволяет модернизировать приложения для мейнфреймов. Он помогает разработчикам переосмыслить и преобразовать код для мейнфреймов, переписав его на современные языки программирования. Mainframe Rewrite предлагает IDE для модернизации кода, тестирования и развертывания модернизированных приложений в Google Cloud.

Для того, чтобы снизить риски, возникающие при модернизации, предлагается инструмент Google Cloud Dual Run для глубокого тестирования, сертификации и оценки модернизированных приложений. Инструмент позволяет проверить корректность, полноту и производительность модернизированного кода в ходе миграции и до того, как новое приложение заменит старое. Dual Run сравнивает данные, выдаваемые старой и новой системами, для поиска отличий.

Кроме того, есть дополнительные инструменты, разработанные партнерами Google. Например, Mechanical Orchard предлагает платформу для быстро переписывания приложений на COBOL на современные языки, включая Java, Python и др., без изменения бизнес-логики. Решение позволяет «пошагово» переписывать фрагменты приложений с помощью систем генеративного ИИ с сохранением функциональности и тестировать корректность их работы.