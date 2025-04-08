Представлен недорогой смартфон Moto G Stylus (2025)

Компания Motorola представила новое поколение смартфона среднего уровня Moto G Stylus. Модель 2025 года получила новый процессор и полную защиту корпуса от воды и пыли по стандарту IP68, а также соответствие военному стандарту MIL-STD-810H.

Moto G Stylus (2025) оснащен 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2712 × 1220 пикселей, частотой 120 Hz и яркостью до 3000 нит. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 3. Компания заявляет о повышении отзывчивости стилуса в 6,4 раза, его можно использовать для поиска по экрану Circle to Search, редактирования фотографий в Google Photos и превращения набросков в полноценные изображения с помощью функции Sketch to Image.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 6 Gen 3, работающий в паре с 8 Gb оперативной памяти и накопителем до 256 Gb. В основную камеру входит датчик на 50 Мп (Sony Lytia 700C, f/1.8, OIS) и 13 Мп ультраширокоугольный модуль (f/2.2, угол захвата 120˚, поддержка макросъемки). Обработкой снимков занимается фирменный движок Photo Enhancement Engine. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.2).

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную на 15 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth (версия не указана), GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и 3,5-мм разъем для наушников. Устройство работает на Android 15. Габариты составляют 162,2 x 74,8 x 8,3 мм, вес – 191 гр.

Moto G Stylus (2025) поступит в продажу 17 апреля по цене $399.