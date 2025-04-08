IdeaTON впервые в Баку — закрытое мероприятие для разработчиков и фаундеров экосистемы TON

12 апреля в Баку при поддержке Gamesummit состоится IdeaTON — специализированное событие, ориентированное на разработчиков и стартапы, работающие в экосистеме The Open Network (TON). Основная тема мероприятия — AI-агенты и их применение в современных блокчейн-решениях.

IdeaTON в Баку станет платформой для обмена опытом, презентации идей, обсуждения трендов и развития новых продуктов в сфере Web3 и искусственного интеллекта. Участники смогут представить собственные разработки, пообщаться с экспертами и получить профессиональную обратную связь.

Призовой фонд AI Agents Track составит:

1 место — 750 долларов США (в TON)

2 место — 500 долларов США (в TON)

3 место — 250 долларов США (в TON)

В рамках мероприятия выступят:

Алик Талипов — руководитель TON Nest

Алексей Соловьёв — руководитель TON Society по СНГ

Амиль Ахундов — сооснователь и CBDO Gamesummit

Андрей Швец — разработчик смарт-контрактов TON Studio

Ник Новоселов — CPO проектов Motif и Defrens

Илья Флекс — CEO Ton Ton Games

Дата и время: 12 апреля, начало в 13:00 (UTC+4).

Место проведения: проспект Ататюрка 89, Баку, Азербайджан.

Язык мероприятия: русский.

Регистрация: https://t.me/theontonbot/event?startapp=87331de9-76a8-415a-bcdc-3ffc6ea5215f

Участие возможно только по предварительному подтверждению от организаторов. При подаче заявки необходимо указать опыт разработки на TON, а также информацию о проектах и продуктах, в которых заявитель принимал участие. Это существенно повысит шансы на получение приглашения.

Общее количество мест ограничено — будет отобрано не более 60 участников.

IdeaTON в Баку — это возможность присоединиться к профессиональному сообществу, получить экспертную оценку своих идей и внести вклад в развитие одной из самых быстрорастущих экосистем в сфере Web3 и AI.