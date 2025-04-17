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17 апреля, 2025
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Grok получил функцию Studio для совместной работы пользователя и чат-бота над документами, кодом и отчетами

Grok

Чат-бот Grok компании Илона Маска xAI, получил новую функцию для создания и редактирования базовых приложений совместно с пользователем. Функция под названием Grok Studio доступна как для бесплатных, так и для платных пользователей.

«Grok теперь может генерировать документы, код, отчеты и браузерные игры. Grok Studio откроет ваш контент в отдельном окне, что позволит вам и Grok совместно работать над контентом», — говорится в опубликованном в соцсети X анонсе новой функции.

Grok получил выделенное рабочее пространство для работы с программным обеспечением и написания проектов не первым. OpenAI запустила похожую возможность, Canvas, для ChatGPT в октябре прошлого года, а Anthropic был одним из первых, кто дебютировал с Artifacts для Claude.

Grok Studio позволяет просматривать фрагменты HTML и запускать код на языках Python, C++ и JavaScript. Весь контент открывается в окне справа от ответов Grok. Возможности Grok Studio расширятся за счет еще одной новой функции чат-бота — интеграции с Google Drive. Она позволяет отправлять файлы в Grok прямо из облачного хранилища. Чат-бот работает с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями.

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