«Наш локальный партнер обладает нужными компетенциями для эффективного внедрения и обслуживания решений SUSE»

История SUSE тесно связана с эволюцией Linux и открытым исходным кодом. Основанная в 1992 году Роландом Дайроффом, Бурхардом Стейнбильдом, Хубертом Мантелом и Томасом Фером SUSE стала первой компанией, выпустившей на рынок коммерческую операционную систему Linux, обеспеченную полным циклом разработки и поддержки пользователей. SUSE — это аббревиатура от немецкого Software-und System-Entwicklung, а изображение хамелеона, используемое в логотипе SUSE, подчеркивает возможность операционной системы адаптироваться к работе практически в любой среде. Кстати, у хамелеона даже есть имя — Geeko. Предпочтение SUSE сегодня отдает широкий круг пользователей практически в любом секторе, включающий крупнейшие компании с мировым именем. Самый известный продукт SUSE — операционная система SUSE Linux Enterprise Server, которая представляет собой масштабируемую, высокопроизводительную платформу для безопасного запуска корпоративных приложений в физической, виртуальной или облачной средах.

Штаб-квартира компании располагается в Нюрнберге, а офисы SUSE расположены по всему миру. Офис SUSE, отвечающий за деятельность компании в нашем регионе, а также оказывающий техническую поддержку пользователей, расположен в Астане. И сегодня мы поговорили о решениях и планах компании с региональным директором по продажам SUSE Александром Свиридовым и техническим специалистом, отвечающим за продажи и продвижение решений SUSE, Иваном Екимовым.

— На конференции SUSEcon, прошедшей летом прошлого года, было объявлено о расширении поддержки SUSE Linux Enterprise до 2037 года. Как компания планирует обеспечить столь продолжительную поддержку этого продукта?

— А.С. — SUSE достигает этой впечатляющей длительности поддержки за счет инвестиций в программу управления жизненным циклом на корпоративном уровне. Для релизов с долговременной поддержкой (LTSS) выходят патчи безопасности и критические обновления, что позволяет даже устаревшим компонентам оставаться защищенными и соответствовать требованиям. Тщательное тестирование обновлений и модульная архитектура, а также тесное сотрудничество с сообществом Open Source, помогают гарантировать совместимость и стабильность для критически важных бизнес-приложений на протяжении длительного времени.

— Какие возможности предоставляет платформа SUSE Rancher (Kubernetes как сервис)?

— И.Е. — Будущее, безусловно, за контейнеризацией, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать приложения быстрее и безопаснее. К тому же контейнерная технология, как показывает практика, дает значительные преимущества по сравнению с виртуализацией и чаще всего становится наиболее предпочтительной для IТ-специалистов. SUSE Rancher Prime — современная платформа, упрощающая полный жизненный цикл Kubernetes. Решение позволяет централизованно создавать, обновлять и управлять кластерами в публичных, частных и edge-средах. Интеграция с корпоративными каталогами, расширенный контроль доступа (RBAC) и строгие политики безопасности гарантируют надежную защиту инфраструктуры. Встроенные инструменты мониторинга и логирования позволяют оперативно отслеживать производительность и устранять неполадки. Курируемый каталог приложений и поддержка CI/CD ускоряют развертывание новых сервисов и упрощают автоматизацию, делая SUSE Rancher Prime эффективным инструментом для современной IT-инфраструктуры.

— В чем заключаются преимущества SUSE Rancher?

— И.Е. — Платформа SUSE Rancher выделяется благодаря своей гибкости, универсальности и открытости. Она поддерживает любой дистрибутив Kubernetes (сертифицированный CNCF), что снижает зависимость от одного поставщика. Более того, собственные дистрибутивы Kubernetes от SUSE, такие как RKE2 и K3s, можно установить практически на любой Linux, что подчеркивает универсальность данного решения. Rancher при этом готов работать с любым Kubernetes-дистрибутивом, обеспечивая беспрепятственную интеграцию и управление кластерами в публичных, частных и edge-средах.

Интуитивно понятный интерфейс и мощные инструменты автоматизации позволяют централизованно управлять несколькими кластерами, что особенно важно для крупных предприятий с распределенной инфраструктурой. Платформа также включает встроенные функции безопасности и мониторинга, упрощающие соблюдение корпоративных политик, контроль доступа и оперативное отслеживание состояния кластеров. Регулярные циклы обновления версий и опции долгосрочной поддержки обеспечивают стабильность и предсказуемость эксплуатации.

— В марте текущего года компания объявила о расширении возможностей собственного инструмента на базе искусственного интеллекта SUSE AI. Как SUSE AI обеспечивает комплексную защиту корпоративных приложений генеративного искусственного интеллекта (GenAI)?

— А.С. — SUSE AI изначально был разработан с приоритетом на безопасность и конфиденциальность, что критически важно для корпоративного использования GenAI. Платформа защищает данные с помощью строгих механизмов управления, позволяющих хранить чувствительную информацию внутри корпоративной инфраструктуры и минимизировать риск утечек. Благодаря политике Zero Trust, SUSE AI эффективно предотвращает кибератаки и несанкционированный доступ. Все компоненты проходят через проверенную систему сборки, что снижает риск внедрения компрометированного кода в цепочку поставок.

Кроме того, встроенные механизмы аудита и управления данными помогают обеспечить соответствие нормативным требованиям, а централизованное управление ИИ-решениями исключает использование «теневого» искусственного интеллекта. Гибкость развертывания (облачное, гибридное, on-premise или air-gapped) позволяет выбрать оптимальный вариант, минимизирующий специфические угрозы публичных облаков. Таким образом, SUSE AI обеспечивает надежную защиту корпоративных данных, снижая риски утечек, кибератак и нарушений нормативных требований, что делает его идеальным выбором для безопасного развертывания приложений GenAI. Технологии искусственного интеллекта развиваются быстрыми темпами, а новые модели и компоненты выпускаются практически каждый день. С помощью SUSE AI мы готовы помочь нашим заказчикам внедрять инновации в безопасных частных средах искусственного интеллекта, сохраняя при этом полный контроль над своими конфиденциальными данными.

— Какие компании являются предпочтительными партнерами-производителями оборудования для SUSE?

— А.С. — SUSE сотрудничает с ведущими мировыми производителями, такими как Dell Tecnologies, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Lenovo, Cisco и другими. Эти партнерства позволяют гарантировать оптимальную совместимость, высокую производительность и надежную поддержку решений SUSE на любом сертифицированном оборудовании. Вспомните еще раз о хамелеоне на логотипе SUSE. Наша задача заключается в том, чтобы быть совместимыми абсолютно со всем, и эта концепция также распространяется и на аппаратном уровне.

— Как SUSE участвует в развертывании сетей с IoT-устройствами?

— И.Е. — SUSE активно работает над интеграцией Интернета вещей в корпоративные IТ-среды. Компания предлагает легковесные, безопасные версии своих операционных систем для IoT-устройств, а также платформы для edge-вычислений и управления распределенными устройствами. Эти решения позволяют осуществлять централизованный мониторинг и управлять IoT-устройствами, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности и надежности работы всей сети.

— Что представляет собой платформа электронного обучения SUSE и кому она наиболее полезна?

— А.С. — Платформа электронного обучения SUSE eLearning предоставляет подписчикам доступ к постоянно обновляемому контенту, включая видеокурсы, интерактивные модули и обучающие пути по всем продуктам SUSE, таким как SUSE Linux Enterprise Server, Rancher Prime и NeuVector. Основные преимущества платформы включают:

Гибкость и доступность. Обучение доступно в любое время и из любого места, позволяя пользователям выбирать между отдельными классами или следовать структурированным обучающим путям.

Обучение доступно в любое время и из любого места, позволяя пользователям выбирать между отдельными классами или следовать структурированным обучающим путям. Подготовка к сертификации. Платформа предлагает курсы, помогающие в подготовке к экзаменам на получение сертификатов SUSE Certified Administrator (SCA) и SUSE Certified Engineer (SCE).

Наибольшую пользу от использования SUSE eLearning получают IТ-специалисты, системные администраторы и партнеры, стремящиеся повысить свою квалификацию, освоить новые технологии и подготовиться к сертификационным экзаменам.

— Какова роль сообщества пользователей SUSE в разработке новых продуктов и стимулирует ли компания создание таких сообществ в новых странах?

— А.С. — SUSE активно привлекает сообщество пользователей к разработке новых продуктов, используя преимущества открытого исходного кода для стимулирования инноваций. Компания поощряет создание сообществ пользователей в новых странах, способствуя глобальному распространению openSUSE. Кроме того, SUSE предоставляет услуги поддержки, помогая разработчикам ускорять создание продуктов и оптимизировать производительность программного обеспечения.

— В чем заключаются основные конкурентные преимущества SUSE по сравнению с другими игроками на рынке, такими как Red Hat или Canonical? Почему заказчики в регионе должны обратить внимание именно на ваши решения?

— И.Е. — В отличие от других игроков, SUSE предлагает максимальную гибкость. Мы не привязываем клиентов к жестким условиям лицензирования, что особенно важно в условиях экономической нестабильности. Наши решения легко интегрируются с существующей инфраструктурой, а благодаря Open Source подходу клиенты могут адаптировать продукты под свои уникальные потребности. Кроме того, SUSE славится своей надежностью — наши решения используются в mission-critical системах по всему миру, включая финансовый сектор, телекоммуникации и государственные организации.

— Как, по вашему мнению, должен быть устроен канал SUSE в Азербайджане?

— А.С. — Я считаю, что для рынка Азербайджана будет достаточно, если на рынке будет хотя бы один партнер с глубокими знаниями, экспертизой и опытом в продуктах и решениях SUSE, который сможет лучше обслуживать клиентов, предлагать качественные консультации и внедрять решения эффективнее. Это минимизирует риски ошибок и повышает удовлетворенность локальных заказчиков. Таким партнером SUSE в Азербайджане со статусом Emerald (Silver) является компания FOMİNOV CONSULTİNG, и наш локальный партнер обладает всеми компетенциями для эффективного внедрения и обслуживания решений.

Компания FOMİNOV CONSULTİNG — единственный Emerald (Silver) партнер SUSE в Азербайджане.

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