На канале HBO и стриминговом сервисе Max стартовал второй сезон сериала по игре The Last of Us (Одни из нас). Новые серии будут выходить по понедельникам — финальный, седьмой эпизод сезона выйдет 25 мая.

Главные роли исполняют Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рэмзи (Элли), Кейтлин Дивер (Эбби) и Изабела Мерсед (Дина).

Сериал уже продлен на третий сезон. По словам шоураннера Крэйга Мэйзина, у сериала, вероятно, будет еще «один или два сезона» до завершения адаптации Part II.