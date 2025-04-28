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29 апреля, 2025
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Motorola представила TWS-наушники Buds Loop, украшенные кристаллами Swarovski

Motorola Buds Loop

Компания Motorola, в рамках запуска новой линейки аксессуаров Moto Things, представила беспроводные наушники открытого типа Buds Loop. Новинка выполнена в ярких расцветках и инкрустирована кристаллами Swarovski, что делает ее оригинальным аксессуаром.

Motorola Buds Loop

В Buds Loop установлены 12-мм динамики с технологией Sound by Bose, призванной обеспечить сбалансированное пространственное звучание. Используется комбинация алгоритмов искусственного интеллекта CrystalTalk AI и двух микрофонов для минимизации фонового шума во время телефонных разговоров, а фирменная функция Smart Connect позволяет быстро переключать наушники между устройствами Motorola и Lenovo. Время автономной работы составляет до 8 часов, а с кейсом — до 37 часов. Быстрая 10-минутная зарядка продлит время воспроизведения еще на 3 часа.

Motorola Buds Loop будут доступны в цветах Trekking Green и Pantone French Oak. Базовая версия стоит £129, а люксовая модель с кристаллами Swarovski — £249. Информации о ценах для Европы и Северной Америки пока нет, но Motorola подтвердила, что наушники будут продаваться в этих регионах в ближайшие месяцы.

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