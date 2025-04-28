Hikvision Partner Day 2025 собрал в Баку экспертов региона в области видеонаблюдения и безопасности

24 апреля в Баку в отеле Four Seasons впервые прошло мероприятие Hikvision Partner Day 2025, которое собрало более 250 партнеров и клиентов Hikvision из стран Центральной Азии и Закавказья (регион CATC). На конференции обсуждались самые последние тренды в области систем безопасности и видеонаблюдения, а также влияние искусственного интеллекта на процессы разработки и вывода на рынок новых продуктов. Кроме того, Hikvision Partner Day 2025 стал прекрасной площадкой для обмена опытом и установления новых связей, которые будут способствовать дальнейшей цифровизации наших стран.

Гостей региональной конференции приветствовала вице-президент Hikvision Global Вивианна Вонг (Vivianna Wong), которая поблагодарила партнеров за всемерную поддержку в популяризации продуктов и решений компании. Она отметила, что совместно с партнерами, которые вкладывают сердце и душу в свою работу, за годы присутствия Hikvision на рынке совместно были реализованы миллионы проектов. «Все годы существования компании мы инвестировали в развитие своих партнеров и их рынков. Именно партнеры помогли нам стать глобальным комплексным поставщиком систем безопасности и занять лидирующие позиции на рынке интеллектуальных систем видеонаблюдения, продолжая наращивать узнаваемость и популярность бренда», — отметила в своей речи Вивианна Вонг.

Благодарность в адрес партнеров также прозвучала в выступлениях президента Hikvision в регионе CATC Лео Тана (Leo Tan) и директора Hikvision Azerbaijan Эрики Ху (Erica Xu). В их презентациях было отмечено, что совместно с партнерами компании удалось показать рост продаж в регионе на 25% только за последний год. Лео Тан подчеркнул, что в ближайшее время к шести региональным офисам Hikvision прибавятся еще два, что будет способствовать усилению возможностей компании в вопросах предоставления технической поддержки, а Эрика Ху пригласила партнеров и заказчиков в новый офис и шоу-рум компании в Азербайджане, который откроется в ближайшее время.

Мероприятие продолжилось техническими сессиями, в рамках которых гости Hikvision Partner Day 2025 узнали об экосистеме AIoT компании, а также получили информацию о развитии большой языковой модели Hikvision Guanlan и инструментах искусственного интеллекта, которые, кроме прочего, уже позволяют осуществлять поиск видео по текстовому запросу. Была представлена масса технологий, выходящих за рамки традиционной безопасности, включая технологии миллиметровых волн и рентгеновского излучения, радары мониторинга жизненно важных показателей здоровья человека и т.д. В холле гостиницы в это же время действовала демонстрационная зона, в рамках которой гости конференции могли познакомиться с актуальными решениями Hikvision, а также получить развернутую презентацию от экспертов компании или представителей дистрибьюторов Hikvision в нашей стране. Одна из презентаций также была посвящена развитию такого нового направления деятельности компании, как производство коммерческих дисплеев.

Ряд сессий конференции был посвящен канальным продажам, проектному направлению деятельности компании в регионе, а также охватил вопросы развития партнерской программы. А завершилась официальная часть Hikvision Partner Day 2025 панельной сессией с участием представителей Hikvision, дистрибьюторов, интеграторов и заказчиков, обсуждение на которой было посвящено формированию комфортной городской среды в условиях активной цифровизации. Панельная сессия затронула решения, направленные на борьбу с нарушениями правил дорожного движения, управлением дорогами и повышением эффективности общественного транспорта.

Свои презентации гостям конференции представили и партнеры Hikvision в Азербайджане, которыми являются компании ABV, Avisec и Gulfstream Distribution.

После официальной части мероприятия состоялось награждение партнеров и общение продолжилось в неформальной обстановке за ужином, который сопровождался развлекательной и музыкальной программой, а также многочисленными конкурсами и лотереями с ценными призами. Этот день был полон ярких эмоций, новых технологий и незабываемых встреч. Hikvision Partner Day 2025 позволил не только укрепить связи, но и открыть новые горизонты!