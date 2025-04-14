NAS как файловый сервер

Существует множество способов добавить доступное хранилище данных в домашнюю или корпоративную сеть. Существуют такие варианты, как устройства хранения с прямым подключением (DAS), сети хранения данных (SAN), облачное хранилище и другие, которые предлагают свои собственные уникальные преимущества. Однако не все оборудование создано равным, поэтому, когда дело доходит до хранения и управления данными, предприятия оказываются перед сложным выбором. Определение лучшего решения всегда являлось сложной задачей, особенно для малого бизнеса или домашних пользователей, которым не обязательно нужны функции и возможности, необходимые крупным организациям. Среди наиболее распространенных решений, которые сегодня можно выбрать на рынке, — облако, внутренние серверы и сетевое хранилище (NAS). У каждого из них есть свои преимущества и недостатки с точки зрения расширяемости, настройки, стоимости, развертывания и простоты использования.

QNAP NAS предлагает стабильное, безопасное и высокопроизводительное централизованное хранилище файлов для предприятий всех размеров и секторов. Давайте более подробно рассмотрим все возможности, которые предоставляют устройства NAS от этого производителя.

Лучшее решение для файлового сервера

Современные устройства NAS от QNAP предлагают универсальную функциональность, что делает их идеальными для:

Централизации всех цифровых активов в вашей организации, включая те, что находятся в облаке.

Встроенная операционная система и приложения улучшают возможности управления файлами.

Обмен файлами между несколькими пользователями и местоположениями.

Массовая обработка данных с помощью высоких вычислительных возможностей оборудования.

Управление пользователями с расширенным контролем доступа и безопасностью.

В то же время NAS от QNAP обеспечивают массу других преимуществ, в числе которых низкая совокупная стоимость владения не только самим NAS, но и тем спектром программного обеспечения, которое предлагает QNAP. В случае небольших компаний это также позволяет сократить расходы на IT-специалиста, который бы отвечал за поддержку работы выделенного сервера хранения данных. Для настройки и управления NAS не нужны углубленные технические данные, так как эти устройства бывают готовы к использованию практически сразу после распаковки и поставляются с предустановленной операционной системой QTS или QuTS hero. Сама же настройка NAS производится через меню с интуитивно понятным графическим интерфейсом, исключающим необходимость в наличии опыта работы с командной строкой. Регулярные обновления операционной системы и приложений на вашем NAS обеспечат долгосрочную стабильность и производительность системы, а свободный доступ к глобальной многоязычной поддержке, учебным пособиям и глобальной службе поддержки гарантируют, что вы не останетесь один на один с возможной проблемой. Кроме того, региональные офисы и широкая партнерская сеть предоставит необходимые экспертные знания для решения ваших конкретных задач.

Почему компании выбирают QNAP

Работая на базе операционной системы QuTS hero с файловой системой ZFS, NAS от QNAP обеспечивают целостность данных, стабильность работы и возможность создания моментальных снимков. Следует отметить, что файловая система ZFS обеспечивает целостность данных, включая возможность самовосстановления данных. Операционная система обеспечивает низкие задержки, высокую производительность IOPS и эффективное управление данными для повышения производительности. Вы также можете оптимизировать использование хранилища с помощью встроенных в операционную системе средств дедупликации, сжатия и уплотнения данных в реальном времени. Немалую роль играет и неизменность данных. Фирменные технологии неизменяемости данных от QNAP, такие как WORM (Write Once, Read Many) и Object Lock, обеспечивают техническую основу для предприятий, чтобы они могли работать безопасно и в соответствии с нормативными требованиями. А с помощью приложений и утилит QNAP для оптимизированного управления файлами вы сможете дополнительно повысить производительность NAS.

NAS от QNAP полностью удовлетворяют растущие потребности предприятий в масштабировании систем хранения данных, позволяя легко расширять емкость хранения с помощью специальных устройств JBOD или кластерных массивов. Уже сегодня вы можете расширить емкость своего хранилища до 5 ПБ (петабайт), а чуть позже производитель предоставит возможность создания кластерных массивов для высокодоступного хранилища, обеспечивающих бесшовную масштабируемость для удовлетворения растущих потребностей бизнеса.

Сегодня они обеспечивают высокую скорость чтения/записи, поддерживают оптимизацию SSD-накопителей, а также предлагают скорость подключения вплоть до 100GbE. Создав централизованное хранилище для нескольких пользователей или клиентских устройств, вы можете беспрепятственно получать доступ к файлам на NAS, делиться и управлять ими, в том числе и с помощью мобильного приложения Qfile Pro для безопасного доступа к данным при удаленной работе.

Кстати, безопасность — это одно из основных преимуществ NAS от QNAP. Безопасный доступ к данным происходит через основные протоколы, включая SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI и Rsync. QNAP гарантирует поддержание целостности данных и их защиту от атак программ-вымогателей и случайных изменений, что играет определяющую роль в восстановлении непрерывности бизнеса после сбоя после кибератаки. Дополнительные функции защиты NAS от QNAP включают избыточность хранения с помощью RAID, резервное копирование данных NAS без дополнительных подписок на программное обеспечение, а также комплексные меры по повышению безопасности для предотвращения кибератак.

Предприятия могут легко управлять конфиденциальными данными, ограничивая доступ пользователей и сокращайте усилия по обслуживанию IТ-инфраструктуры. Этот функционал реализован на двух уровнях:

Управление доступом для каждого пользователя. Предоставляйте или запрещайте определенные возможности для отдельных пользователей. QNAP предлагает собственные настройки привилегий доступа, поддерживая существующие службы каталогов, такие как Windows AD (или Azure AD) / LDAP или ACL, что упрощает поддержание и применение согласованных политик безопасности в вашей организации.

Предоставляйте или запрещайте определенные возможности для отдельных пользователей. QNAP предлагает собственные настройки привилегий доступа, поддерживая существующие службы каталогов, такие как Windows AD (или Azure AD) / LDAP или ACL, что упрощает поддержание и применение согласованных политик безопасности в вашей организации. Управление доступом для каждой организации. Организуйте пользователей в группы и определяйте уровни доступа для отделов или команд. QNAP гарантирует, что только авторизованный персонал сможет получить доступ к конфиденциальным файлам. Повышайте эффективность, сохраняя при этом соответствие требованиям безопасности для крупномасштабных развертываний.

NAS от QNAP включают встроенное решение VPN, обеспечивающее бизнес-пользователям безопасный доступ к данным. Предприятия могут без труда развернуть QuWAN — надежное решение SD-WAN от QNAP. QuWAN позволяет кросс-сайтовому NAS быстро присоединиться к безопасной и стабильной Mesh VPN. Он имеет сквозное шифрование и обеспечивает бесперебойный доступ к файлам и эффективный обмен данными. В то же время, служба QVPN предоставляет предприятиям безопасный удаленный доступ к NAS с использованием расширенных протоколов VPN, включая PPTP, OpenVPN и WireGuard. QVPN защищает конфиденциальные данные от несанкционированного доступа, обеспечивая при этом эффективные и зашифрованные удаленные операции.

Благодаря расширенному контролю доступа, зашифрованному хранилищу и подробным журналам аудита NAS от QNAP помогает компаниям соблюдать стандарты и правила защиты данных, такие как здравоохранение, образование, уголовное правосудие и государственное управление.

Расширьте возможности своего бизнеса с помощью ведущего в отрасли оборудования и лучшего программного обеспечения с интеллектуальными функциями

Высокопроизводительные процессоры и расширяемая оперативная память обеспечивают надежную многозадачность NAS от QNAP. Расширение PCIe поддерживает более быстрые сетевые порты и слоты M.2 SSD, обеспечивая масштабируемость для требовательных рабочих нагрузок и бесперебойную работу. Вы можете достичь непревзойденной скорости с помощью встроенных портов 10GbE, 25GbE или дополнительных портов 100GbE. Это обеспечивает быструю передачу данных для файловых серверов, виртуализации, резервного копирования и совместной работы. Универсальные варианты NAS от QNAP включают модели Tower и Rackmount, даже версии для монтажа в стойку с небольшой глубиной. А гибкие конструкции хранилищ, позволяющие использовать HDD, гибридные архитектуры или массивы all-flash, отвечают потребностям различных приложений.

Простота совместного использования файлов и папок — основная ценность QNAP. Вы можете использовать NAS в качестве корпоративного файлового сервера. Для этого достаточно настроить общие папки для оптимизации совместной работы больших команд с помощью расширенных настроек разрешений. Такой инструмент, как File Station позволяет пользователям безопасно находить, управлять и обмениваться файлами, получая прямой доступ к мультимедиа, что идеально для централизованного управления файлами. Также вы можете беспрепятственно настроить доступ к необходимым данным для внешних партнеров с помощью Qsync.

QNAP предоставляет возможность быстрого поиска файлов на NAS по контенту, метаданным или ключевым словам. Сотрудники могут выполнять интеллектуальный поиск корпоративных знаний, еще больше используя расширенный поиск на основе искусственного интеллекта. А используя фильтры Qfiling для быстрой организации, редактирования или удаления определенных файлов, можно оптимизировать пространство для хранения на NAS. Также вы просто можете превратить свой NAS в резервный сервер или платформу виртуализации.

QNAP — это экономически эффективно!

Клиенты QNAP постоянно добиваются значительной экономии средств по сравнению с традиционными поставщиками файловых серверов, при этом получая выгоду от использования высокопроизводительного оборудования и расширенных функций, адаптированных к потребностям их бизнеса.

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