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8 апреля, 2025
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Fujifilm Instax mini 41 получила улучшенный режим съемки крупным планом с коррекцией параллакса

Fujifilm Instax mini 41
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Компания Fujifilm представила новую камеру моментальной печати Instax mini 41, которая является преемницей модели Instax mini 40. Камера получила улучшенный режим съемки крупным планом с коррекцией параллакса, а также обновленный внешний дизайн.

Fujifilm Instax mini 41

Instax mini 41 предназначена для начинающих фотографов. Она оснащена функцией автоматической экспозиции, которая обеспечивает оптимальную выдержку и уровень освещенности при нажатии кнопки спуска затвора. Благодаря этому, не будет допущено серьезных ошибок в экспонировании кадра.

Разработчики сохранили внешние черты выпущенной в 2021 году предшественницы, но внесли некоторые изменения. Instax mini 41 получила текстурированную поверхность корпуса для достижения более цепкого хвата камеры. Корпус камеры частично покрыт материалом, напоминающим металл, а также дополнен стильными оранжевыми акцентами. Как и Instax mini 40, новая камера получила дизайн, вдохновленный ретро, но относящийся к другой, более поздней эпохе.

Instax mini 41 позволяет создавать более качественные и центрированные крупные планы, в том числе селфи-снимки, благодаря возможности регулировки положения метки «фокус» в левом нижнем углу кадра. Эта функция дополняется режимом Selfie Mode, который впервые появился в Instax mini 40 и предназначен для создания снимков с близкой фокусировкой.

Камера совместима с различными картриджами от Fujifilm Instax mini, включая варианты с белой рамкой, черной рамкой и монохромные комплекты. Цена одного картриджа на 20 снимков составляет $16.

Fujifilm Instax mini 41 поступит в продажу к концу этого месяца. Цена пока не объявлена из-за того, что компания оценивает последствия введения новых тарифов на импорт в США.

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