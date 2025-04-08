R.I.S.K. Company и Radware провели мероприятие «The New Cyber Reality», посвященное вопросам кибербезопасности

3 апреля R.I.S.K. Company и компания Radware организовали в ресторане Marivanna Baku бизнес-завтрак, посвященный решениям вендора в области защиты предприятий от DDoS-атак и защиты приложений. Участие в мероприятии приняли заказчики ведущего системного интегратора Азербайджана из государственного сектора, финансовых структур, а также представители телекоммуникационных и сервис-провайдеров.

Компания Radware — это мировой лидер в области решений в области кибербезопасности и доставки приложений для физических, облачных и программно-определяемых центров обработки данных (Software Defined Data Centers). Отмеченные наградами решения компании помогают предприятиям быстро адаптироваться к вызовам рынка, поддерживать непрерывность бизнеса и максимизировать производительность, сохраняя при этом низкие затраты.

Открывший официальную часть мероприятия Операционный директор R.I.S.K. Company Руфат Гулиев приветствовал участников воркшопа и отметил растущую роль решений Radware в обеспечении кибербезопасности азербайджанских компаний, особенно работающих в критически-важных секторах. Далее вице-президент Radware по бизнесу сервис-провайдеров Эран Белло (Eran Bello) рассказал об истории компании, а также обозначил стратегические планы Radware по развитию бизнеса в нашей стране. «Radware является мировым лидером в области решений для доставки приложений и кибербезопасности для физических, облачных и программно-определяемых центров обработки данных. Отмеченное множеством отраслевых наград семейство решений Radware обеспечивает гарантию качества сервисов для критически значимых для бизнеса приложений и наиболее эффективное использование IT-инфраструктуры. Решения Radware используются на корпоративных и операторских сетях более 12500 клиентов по всему миру», — отметил в своем выступлении Эран Белло, а также вкратце рассказал о линейках продуктов компании, в число которых входят решения для защиты приложений, защиты публичных облачных сред и защиты доставки приложений.

Презентация продолжилась докладом менеджера по предпродажной подготовке Radware в регионе EMEA в Radware Игоря Концевого, который не только рассказал о коренных изменениях в подходе к реализации DDoS-атак злоумышленниками в современных реалиях и о тех рисках, которые несут атаки на приложения, но и провел наглядную демонстрацию отражения подобных атак инструментами Radware.

Более подробно на современных формах DDoS-атак остановился в своем выступлении директор по продажам Radware в нашем регионе Дмитрий Бидный. «Для эффективной борьбы с web-DDoS-атаками нового поколения, которые получили название «Цунами», необходимы и новейшие решения. Наша компания разработала решение, которое уникальным образом сочетает в себе автоматизированные алгоритмы на базе поведенческого анализа и крупномасштабную инфраструктуру, необходимую для точной защиты организаций от атак с высоким уровнем запросов в секунду. Главное отличие решения Radware заключается в том, что оно различает «всплески» легитимного и злонамеренного трафика, а затем хирургическим путем блокирует «плохой» трафик, не влияя на «хороший» и не нарушая бизнес-процессы организации. Технология на базе искусственного интеллекта автоматически анализирует различные угрозы и их варианты, постоянно адаптируясь к шаблонам атак и методам рандомизации», — отметил Дмитрий Бидный.

Мероприятие прошло в деловой, но при этом дружеской атмосфере, которая позволила его участникам обменяться опытом, принять участие в дискуссиях, а также получить ответы на актуальные вопросы от представителей Radware и ее партнера со статусом Signature, которым в Азербайджане является R.I.S.K. Company.