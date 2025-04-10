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10 апреля, 2025
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E Ink анонсировал новую технологию Marquee

E Ink Marquee

Компания E Ink анонсировала новую технологию E Ink Marquee — широкотемпературную полноцветную электронную бумагу, предназначенную для наружной рекламы. Официально технология будет представлена на выставке Touch Taiwan 2025, которая пройдет 16-18 апреля.

Ключевые особенности технологии E Ink Marquee:

  • Возможность работы в экстремальных условиях (-20°C до +85°C) без системы охлаждения;
  • Улучшенная цветопередача экрана благодаря четырехцветной системе отображения частиц;
  • Наличие крупного формата отображаемых изображений — до 75 дюймов с обновлением за 5−7 секунд;
  • Эффект плавного обновления (E Ink Ripple), который минимизирует мерцание при смене кадра на дисплее.

Кроме того, были улучшены уже существующие функции E Ink: Spectra 3100 Plus теперь поддерживает 7 цветов (добавлены темно- и светло-серый), Spectra 6 — 9 (добавлены голубой, светло-зеленый и оранжевый), а новая архитектура волновых форм улучшает цветопередачу и градиенты.

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