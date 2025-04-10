Apple разрешила пользователям самостоятельный ремонт iPhone 16e

Компания Apple расширила программу Self Service Repair на iPhone 16e, сделав доступными к покупке оригинальные запчасти и инструменты для самостоятельного ремонта.

Для смартфона стали доступны детали и инструменты для самостоятельной замены дисплея, аккумулятора, камер, заднего стекла, динамиков и другие компоненты. За дополнительные $49 Apple предлагает аренду набора инструментов для ремонта iPhone сроком на семь дней. Продажи iPhone 16e стартовали в феврале 2025 года. Специалисты iFixit присвоили устройству 7 из 10 баллов за ремонтопригодность.

Программа Self Service Repair действует с 2022 года, она позволяет пользователям самостоятельно ремонтировать ряд моделей iPhone и Mac, дисплеев Studio и динамиков Beats Pill. Apple сопровождает детали подробной инструкцией и подчеркивает, что услуга рассчитана на опытных пользователей. Кроме того, клиенты Apple смогут завершить процесс настройки системы после самостоятельного ремонта, переведя устройство в режим диагностики и следуя инструкциям на экране.