Bethesda выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Компания Bethesda Softworks на презентации, посвященной The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, анонсировала обновленную версию игры 2006 года.

Релиз игры состоялся на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Она также доступна в Game Pass. Цена составляет $49,99. Страница The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered появилась в Steam, PS Store и Xbox Store.

Игру переработали на движке Unreal Engine 5. В обновленной версии разработчики улучшили графику и обновили геймплей, он стал более современнее. Все детали окружения были воссозданы вручную. Игра поддерживает разрешение до 4K.



В The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered входят ранее выпущенные сюжетные дополнения Shivering Isles и Knights of the Nine, а также различные небольшие DLC.

Системные требования:

Минимальные

ОС: Windows 10 64-bit;

Процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: 12;

Место на диске: 125 Gb.

Рекомендованные