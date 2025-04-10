Adobe добавит ИИ-агентов в Photoshop, Premiere Pro и другие приложения

Компания Adobe готовится внедрить «креативного» ИИ-агента в ряд фирменных продуктов — Adobe Photoshop, Premiere Pro, Acrobat, Express. Агент сможет не только предложить варианты редактирования изображений и видео, но и автоматически применить их.

«Вы остаетесь у руля креатива, пока ваш агент помогает вам там, где вы хотите», — Adobe.

В Adobe Photoshop появится новый инструмент под названием Action Panel. Он будет анализировать изображение и предлагать правки, которые пользователь сможет применить одним щелчком мыши. ИИ-агент будет понимать запросы на естественном языке, выполняя задания пользователя. Например, ИИ может предложить убрать людей с фото или добавить эффект боке. Пользователю нужно будет только выбрать из предложенных вариантов и он применится автоматически.

ИИ-агент для Adobe Premiere Pro будет опираться на уже существующее расширение Media Intelligence, выполняя действия за пользователя. Алгоритм уже умеет анализировать видео и помогать в поиске нужных фрагментов. В будущем ИИ-агент сможет выполнять черновой монтаж по запросу пользователя. Алгоритм самостоятельно отсортирует весь контент и разместит его на временной шкале с учетом данных ему указаний.

Для Adobe Acrobat в ближайшие месяцы появится функция создания пользовательских агентов с различными ролями, такими как помощник по исследованиям или продажам. Эти модули смогут анализировать документы, использовать рассуждения для выполнения поставленной задачи и давать предложения для дальнейшего изучения.

В Adobe Express появится «творческий партнер», предоставляющий пользователям поддержку в реализации задуманного проекта и помощь в работе с неизвестными инструментами.

Технологию, лежащую в основе ИИ-агента для Photoshop, представят на мероприятии Adobe Max 24 апреля.