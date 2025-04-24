Алексей Хитров запускает первый крипто ИИ-ассистент — как это изменит индустрию?

Сегодня в рамках Blockchain Forum Алексей Хитров (основатель ArbitrageScanner) презентовал новый продукт — криптовалютный ИИ-ассистент, не имеющий прямых аналогов на рынке. Было анонсировано 3 основных продукта, которые объединены в экосистему ascn.ai .

— ИИ ассистент, первая в мире языковая модель в крипте, с которой можно ответить на любой вопрос меньше, чем за 10 секунд, и сделать глубокий анализ, поиск монеты, поиск по сентименту, отследить изменения по монете и др.

— Также был представлен первый в мире конструктор-ассистент по автоматизации проектов, то есть no-code (без программирования в диалоговом окне). Конструктор, с которым вы можете создать любой проект за $100

— И далее вы можете создать своего ИИ-ассистента под компанию, изменять промты, добавлять к себе на сайт

Сравнения с ChatGPT и Grok звучат всё чаще, но с акцентом на узкую специализацию в сфере крипты. Эксперты и первые пользователи уже называют проект одним из самых перспективных в Web3-сегменте за последний год.

Что делает ассистента уникальным и почему к нему приковано внимание индустрии — разбираем ниже.

Первое применение: как трейдер сэкономил 20 часов и вышел в плюс за один день

Нашей редакции удалось заполучить доступ к новому продукту незадолго до начала ивента, и протестировать продукт не ральном кейсе. Задача была следующей: определить, какие новые токены с низкой капитализацией появились на DEX и имеют положительную динамику по он-чейну.

Как ассистент от ArbitrageScanner подошел к поставленной задаче:

Проанализировал тысячи токенов, которые торговались на разных платформах за 24 часа; Исключил скам-проекты по признакам резкого слива ликвидности; Выдал список из 6 активов с ростом ончейн-активности и повышенным интересом в соцсетях; Дополнительно сгенерировал рекомендации по каждому активу (держать, продать, следить за кошельками основателей).

Самое интересное, что ascn.ai потратил на это всего 3 минуты. Признаться честно, мы и не ожидали такой скорость, а если учесть то, что человек вручную бы анализировал это не менее нескольких дней, то это просто настоящее открытие для крипто трейдеров.

Конструктор ассистентов: теперь ты сам создаешь ИИ под свой бренд

Не менее важным, чем сам ИИ-ассистент, является и то, что любой человек или проект может создать собственного, не прибегая к услугам дорогостоящих разработчиков. Даже если желающий создать ассистента не знает, что такое API, то он все равно может создать собственную ИИ-систему, которая:

Помогает пользователям на сайте или в чате; Делает аналитику и рекомендации по токенам; Подсказывает по документации, токеномике, dApp-функциям; Выглядит и говорит в твоем стиле и под твоим брендом.

Интерфейс напоминает смесь no-code платформ и чат-бот конструкторов, но заточен строго под крипту. Пользователь сам указывает источники (whitepaper, сайт, токены), стиль общения и задачи – а платформа собирает ассистента буквально за 10–15 минут. Его можно встроить в сайт, мессенджеры, продвигать как SaaS или просто использовать внутри команды.

Цена вопроса – копейки

Пришло время поговорить о самом приятном – сколько же стоит новинка Web3:

$30 в месяц за доступ ко всем функциям; $0.01 за один полноценный AI-запрос.

По сути, это дешевле чем известные ChatGPT или Grok, но только они не смогут предоставить аналитику такого уровня, как это делает ascn.ai.

Что даст использование ИИ-ассистента для крипто проектов?

Больше не нужно держать саппорт 24/7; Нет необходимости платить за отдельную аналитику токенов; Можно быстро создать кастомные AI-интерфейсы под свою аудиторию.

Мы думаем, что создание подобного продукта приведет к появлению множества новых проектов на крипто рынке, ведь теперь релиз собственного сервиса станет намного дешевле, чем был ранее.

Что дальше: как разворачивается запуск и что ждать в ближайшее время

Сразу после презентации, в 22:00 23 апреля, платформа стала доступна по адресу ascn.ai. Первыми ее опробовали участники форума – и за первые сутки зарегистрировались десятки команд, в том числе представители децентрализованных бирж и DAO-проектов.

Согласно инсайдам, которые попали в руки нашей редакции, в ближайшее время нас ждет ряд важных обновлений продукта, а именно:

Расширенный API-доступ; Модуль кастомной LLM (языковой модели), обученной на крипто-дата-сетах; Telegram-интеграции и нативные боты; Готовые шаблоны под NFT, DeFi и GameFi.

Один из участников Blockchain Forum дал комментарий по поводу новинки от ArbitrageScanner:

«Мы видели, как ChatGPT перевернул контент, а Midjourney – дизайн. Теперь ASCN делает это с криптой.»

И знаете, в этом с ним сложно не согласится, ведь ascn.ai – это не просто новый продукт, а архитектура для создания ИИ в крипте. Он подходит трейдерам, разработчикам, стартапам, NFT-платформам и даже криптоинфлюенсерам, которые хотят автоматизировать работу с аудиторией

Хотя сегодня это еще молодой продукт, но мы не сомневаемся, что в ближайшие месяцы мы увидим десятки ассистентов на базе ASCN на сайтах, биржах и в телеграм-каналах. Теперь будет звучать вопрос не “зачем ты его используешь”, а “почему ты еще не используешь его?”