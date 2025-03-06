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6 марта, 2025
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Специальное предложение от Azercell к Международному женскому дню!

Azercell

В преддверии Международного женского дня Azercell запускает специальную кампанию для своих абонентов. Мобильный оператор дарит 2-месячную подписку на 30 ГБ интернета при покупке смартфонов или планшетов Honor в магазинах Azercell Exclusive или у официальных дилеров.

Кампания действует до 12 марта 2025 года и распространяется на устройства стоимостью от 269 манатов. Подарочный пакет интернета объемом 30 ГБ будет автоматически продлеваться каждые 30 дней в течение двух месяцев.

Более подробную информацию о кампании вы можете найти на сайте: https://www.azercell.com/ru/

Azercell поздравляет всех женщин с Международным женским днем!

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