Trendyol, ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших в мире, запускает кампанию «Легендарные дни» в долгожданный ноябрьский сезон покупок.

В период проведения кампании с 22 по 28 ноября пользователи Trendyol в Азербайджане смогут воспользоваться скидкой 25% (максимум 20 AZN) по промокоду NOYABR25.

В рамках кампании широкий ассортимент товаров в таких категориях, как мода, косметика и товары для дома будет представлен по выгодным ценам. Покупателям предложат множество товаров по привлекательным ценам: от базовых вещей зимнего гардероба и стильной одежды до обуви и аксессуаров, средств по уходу, косметики, декора для дома и кухонных принадлежностей. Кроме того, со скидками можно будет приобрести средства для уборки и личной гигиены.

Возможности «Легендарных дней» на этом не заканчиваются. На различные товары будут действовать скидки до 60%, а также специальные купоны для корзины покупок. Любители шопинга смогут использовать купоны и промокоды при покупке выбранных товаров.

Пользователи, желающие сделать свои покупки еще более выгодными во время кампании, также могут воспользоваться преимуществами подписки Trendyol Plus. В Азербайджане первый месяц подписки можно активировать всего за 1 AZN. В последующие месяцы ежемесячная стоимость подписки составит 5,49 AZN. Подписчикам Trendyol Plus доступны 10 бесплатных доставок каждый месяц, а также эксклюзивные скидки, предусмотренные только для подписчиков.

В рамках концепции «В этом ноябре все снова на Trendyol» платформа предлагает специальные скидки на более чем 12 миллионов товаров в течение ноября.