«Bakcell» поздравил женщин-журналистов с 8 Марта

Лидер в сфере инноваций и скорости, компания «Bakcell» поздравила женщин-журналистов с 8 Марта – Международным женским днем. В честь этого праздника компания организовала теплую и неформальную встречу, собрав более 30 представителей СМИ.

Во время встречи директор по корпоративным коммуникациям «Bakcell» Айсель Сулейманова поздравила всех женщин, которые способствуют профессиональному развитию СМИ, поддерживают объективность и распространяют прозрачную информацию. Она отметила: «Роль женщин в обществе и их достижения вдохновляют нас. В «Bakcell» мы считаем приоритетом поддержку профессионального и личностного роста женщин. Мы всегда готовы помогать им раскрывать свой потенциал, находить новые возможности и совершенствовать свои навыки».

Также в рамках мероприятия для участниц был проведен мастер-класс по флористике. Женщины освоили искусство составления цветочных композиций, создали собственные уникальные букеты и продемонстрировали креативный подход.

Отметим, что с момента своего основания, Bakcell активно сотрудничает с представителями СМИ, поддерживая их деятельность и способствуя профессиональному развитию журналистов.