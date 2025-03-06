Volvo представила полностью электрический лифтбек ES90

Компания Volvo представила новую модель – флагманский электрокар ES90. Он выглядит как седан, но по сути представляет собой пятидверный лифтбек с увеличенным дорожным просветом, что дает разработчикам заявлять о сочетании в одной модели преимуществ сразу трех типов кузова, включая кроссовер.

Сама Volvo описывает ES90 как автомобиль, который «сочетает в себе утонченную элегантность седана, адаптивность фастбека, просторный салон и более высокий дорожный просвет, присущие SUV». Кроме того, ES90 — это самый автономный электрокар компании.

Длина машины — 5000 мм, ширина — 1942 мм, высота — 1546 мм. Колесная база — 3102 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления неплохой — Cd 0,25. Колеса диаметром от 20 до 22 дюймов предложены в четырех вариантах дизайна, а кузов насчитывает семь цветовых оттенков. Объем багажника составляет 424 л, а если сложить задний ряд — 733 л. Также есть передний отсек емкостью 22 л.

Volvo ES90 построен на 800-вольтовой платформе и поддерживает быструю зарядку от терминалов мощностью 350 кВт (с 10% до 80% батарея заряжается всего за 20 минут). Автомобиль представлен с тремя силовыми установками. Базовая — с электромотором мощностью 245 л.с. на задней оси и тяговой батареей емкостью 92 кВтч (запас хода, измеренный по методике WLTP, составляет 645 км). Промежуточная модификация — полноприводная с двумя электромоторами общей мощностью 442 л.с. Емкость аккумулятора увеличена до 106 кВт⋅ч, запас хода – 700 км. Флагманская полноприводная версия оборудована электромотором мощностью 600 л.с., аккумулятор и пробег на одной зарядке такие же, как у предыдущего варианта. Эта версия сможет разгонятся до 100 км/ч за 3,9 сек., но максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.

В салоне имеется сенсорный горизонтальный экран диагональю 9 дюймов, который отвечает за приборы, а медиасистема имеет вертикальный планшет на 14,5 дюйма. Она работает на чипе Snapdragon Cockpit Platform и поддерживает сервисы Google, сторонние приложения и 3D-панораму с камер кругового обзора. Андерс Белл, главный инженер Volvo, заявил, что ES90 является самым мощным автомобилем бренда с точки зрения вычислительной мощности информационно-развлекательной системы, которая также заведует системой автономного вождения. В автомобиле установлены сразу две SoC Nvidia Drive AGX Orin c производительностью более 500 триллионов операций в секунду.

В оформлении интерьера применяются материалы премиум-класса. Уже в базовой версии есть четырехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, стеклянная крыша (без люка), подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В зависимости от комплектации также заявлены: лидар (расположен над лобовым стеклом), пять радаров, семь камер и двенадцать ультразвуковых датчиков; проекционный дисплей, электрохромная крыша, вентиляция передних кресел, подогрев заднего дивана, камеры кругового обзора. За доплату доступна аудиосистема Bowers & Wilkins (25 динамиков), настроенную специалистами знаменитой лондонской студии звукозаписи Abbey Road.

Цены на Volvo ES90 компания пока не называет. В некоторых европейских странах уже принимают заказы.