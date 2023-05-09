Азербайджанское космическое агентство «Азеркосмос» и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве

Азербайджанское космическое агентство «Азеркосмос» и американская корпорация SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан председателем правления ОАО «Азеркосмос» Самаддином Асадовым и президентом и главным операционным директором SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell).

В рамках подписанного соглашения в Азербайджане будут представлены интернет-услуги на базе группировки спутников Starlink.

Напомним, что 1 ноября 2022 года американская компания Starlink, предоставляющая услуги интернет-доступа через собственные телекоммуникационные спутники, зарегистрировала дочернее предприятие в Азербайджане. Согласно имеющимся данным, американская компания планирует начать предоставлять услуги спутникового интернета в Азербайджане в 2023 году. Точные сроки запуска Starlink пока не озвучиваются, поскольку для этого американской компании необходимо получить разрешение отраслевых регуляторов. Несмотря на это, Starlink Azerbaijan уже принимает заказы и депозит в размере 99 долларов, необходимый для оформления предзаказа.