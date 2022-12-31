Компания Starlink зарегистрировала в Азербайджане юридическое лицо

1 ноября 2022 года американская компания Starlink, предоставляющая услуги интернет-доступа через собственные телекоммуникационные спутники, зарегистрировала дочернее предприятие в Азербайджане. По данным Государственного реестра коммерческих юридических лиц Азербайджана, офис ООО «Starlink Azerbaijan» располагается в Azure Business Center в Баку.

Руководителем нового подразделения указана директор по бизнес-операциям Starlink в SpaceX Лорен Дрейер (Lauren Dreyer). Согласно имеющимся данным, американская компания планирует начать предоставлять услуги спутникового интернета в Азербайджане в 2023 году. Точные сроки запуска Starlink пока не озвучиваются, поскольку для этого американской компании необходимо получить разрешение отраслевых регуляторов. Несмотря на это, Starlink Azerbaijan уже принимает заказы и депозит в размере 99 долларов, необходимый для оформления предзаказа.

Starlink предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет в разных странах мира. В настоящее время орбитальная группировка спутников компании насчитывает более 3000 аппаратов. Недавно Starlink доставила в космическое пространство первую партию спутников Starlink второго поколения, которые способны обрабатывать больше трафика и позволят клиентам устанавливать соединение напрямую со смартфоном. Всего компания намеревается отправить в космическое пространство до 30000 таких аппаратов.