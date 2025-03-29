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30 марта, 2025
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Стэнфордский университет перевел ряд платных курсов на бесплатную основу

Stanford

В этом месяце Стэнфордский университет расширил собственную программу бесплатных курсов. С их помощью удастся познакомиться с принципами искусственного интеллекта, а также развить свои навыки одновременно в нескольких направления IT-сферы.

  • Машинное обучение: фундаментальные основы ИИ, ML-модели и создание собственных нейронных сетей.
  • Кибербезопасность: все о кибератаках, фишинге, протоколах безопасности и карьере в этой сфере.
  • Продвинутый SQL: индексы, создание представлений, ограничения и триггеры, авторизация в реляционных базах данных.
  • Основы программирования на R: идеально подойдет для аналитиков данных и специалистов по анализу.
  • Теория игр: математическое моделирование стратегического взаимодействия между рациональными агентами.
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