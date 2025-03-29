Стэнфордский университет перевел ряд платных курсов на бесплатную основу

В этом месяце Стэнфордский университет расширил собственную программу бесплатных курсов. С их помощью удастся познакомиться с принципами искусственного интеллекта, а также развить свои навыки одновременно в нескольких направления IT-сферы.
- Машинное обучение: фундаментальные основы ИИ, ML-модели и создание собственных нейронных сетей.
- Кибербезопасность: все о кибератаках, фишинге, протоколах безопасности и карьере в этой сфере.
- Продвинутый SQL: индексы, создание представлений, ограничения и триггеры, авторизация в реляционных базах данных.
- Основы программирования на R: идеально подойдет для аналитиков данных и специалистов по анализу.
- Теория игр: математическое моделирование стратегического взаимодействия между рациональными агентами.