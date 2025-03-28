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29 марта, 2025
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Запущена новая лента Facebook, доступная только друзьям, без рекламы и рекомендаций

Facebook

Компания Meta запустила новую функцию для Facebook — обновленную вкладку Friends (Друзья), которая представляет собой ленту новостей, составленную лишь из историй, видео Reels и публикаций друзей пользователя. В ней отсутствует реклама и рекомендации алгоритмов соцсети.

В официальном блоге Meta заявила, что развивалась, чтобы соответствовать времени и меняющимся потребностям людей, создав лучшие в своем классе возможности для групп, видео, Facebook Marketplace и многого другого, однако «магия друзей» исчезла.

Акцент на алгоритмы и контент, не связанный с друзьями, отодвинул на второй план первоначальную цель платформы, а именно общение с людьми. Обновленная вкладка Friends – это попытка вернуть старую модель Facebook, ориентированную на личные связи.

Ранее вкладка содержала запросы в друзья и рекомендации новых контактов. Теперь она заменена на полноценную ленту без рекламы и внешнего контента. Раздел доступен через нижнюю панель приложения или может быть закреплен вручную в настройках.

Нововведение уже доступно в США и Канаде, а в ближайшее время будет распространено на другие регионы. Заявляется, что в течение года платформа планирует восстановить и другие функции, характерные для ранних версий сервиса.

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