HP представил 16-дюймовый ноутбук OmniBook 5 AI PC на базе Core Ultra и Ryzen AI

Компания HP представила ноутбук OmniBook 5 16 AI PC, который сертифицирован в соответствии с требованиями Microsoft Copilot+ PC. Устройство будет предлагаться в конфигурациях с мощными процессорами от Intel и AMD.

HP OmniBook 5 AI PC на платформе Intel будет доступен с 16-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2K (2048 × 1280 пикселей), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 500 нит. Время отклика составляет 0,2 мс. Заявлены охват 100% цветового пространства DCI-P3, сертификация VESA True Black HDR 500, а также TUV+Eyesafe Display for Low Blue Light, подтверждающая пониженный уровень вредного для глаз синего света. Будет доступна версия с процессорами Intel и AMD с сенсорной OLED-панелью с аналогичными показателями, но более низкой яркостью в 300 нит и охватом 95% DCI-P3. Также на обеих платформах предлагается IPS-панель с разрешением 2K (1920 × 1200 пикселей), яркостью 300 нит и охватом 62,5% sRGB.

Покупателям будут предложены различные конфигурации ноутбука: с процессорами Intel вплоть до Core Ultra 9 285H (16 ядер, 16 потоков, до 5,4 GHz), а также чипами AMD вплоть до AMD Ryzen AI 7 350 (8 ядер, 16 потоков, до 5,0 GHz). Задействована графика вплоть до AMD Radeon 860M. В случае использования процессора Intel объем оперативной памяти LPDDR5x-7467 может составляет 16, 24 или 32 Gb, емкость NVMe-накопителя PCIe 4.0 M.2 — 512 Gb, 1 или 2 Tb. Версия с AMD доступна с 16, 24 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x-7500 и NVMe-накопителем PCIe Gen4 M.2 на 512 Gb или 1 Tb.

Что касается портов, в HP OmniBook 5 AI PC есть два USB Type-C (10 Гбит/сек), два USB Type-A (10 Гбит/сек), HDMI 2.1 и аудиоразъем. Для видеоконференций предусмотрена ИК-камера HP True Vision 1080p и массив цифровых микрофонов. Ноутбук оснащен двумя динамиками с поддержкой HP Audio Boost. Имеется специальная клавиша для доступа к ИИ-помощнику Copilot. Емкость аккумулятора компания не сообщает. Вес устройства составляет 1,78 кг.