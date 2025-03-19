Представлен ноутбук HP OmniBook 7 Aero весом меньше одного килограмма

Компания HP обновила линейку потребительских ноутбуков OmniBook, анонсировав сразу 18 моделей. Апгрейд охватывает различные размеры и форм-факторы в сериях OmniBook 3, 5, 7 и флагманской X, включая трансформеры с поддержкой стилуса. Что касается процессоров, в линейке представлены модели как на базе AMD, так и на Intel. Цены HP пока не раскрывает.

Наиболее интересной новинкой стал HP OmniBook 7 Aero — это сверхлегкий 13,3-дюймовый ноутбук, который весит всего 990 гр. (в зависимости от выбранной конфигурации вес может немного увеличиться). Габариты составляют 29,71 × 21,10 × 1,75 см. Он будет доступен в нескольких конфигурациях с различными процессорами AMD Ryzen AI 300-й серии, а также с разным объемом оперативной памяти и встроенного накопителя.

HP OmniBook 7 Aero оборудован IPS-экраном с разрешением 1920×1200 или 2560×1600 пикселей в зависимости от конфигурации. В обоих случаях используется панель с пиковой яркостью 400 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB. Экран занимает 90,16% фронтальной поверхности крышки.

Ноутбук может быть оснащен процессором AMD Ryzen AI 7 350 (8 ядер, 16 потоков, частота до 5,0 GHz) или Ryzen AI 5 340 (6 ядер, 12 потоков, до 4,8 GHz). Оба варианта предполагают наличие мощного ИИ-движка (NPU) с производительностью до 50 TOPS для повышения скорости обработки задач искусственного интеллекта. Используется встроенная графика AMD Radeon 860M или Radeon 840M. Доступно до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x, емкость SSD-накопителя — до 1 Tb.

Источником питания служит аккумулятор емкостью 43 Втч, обеспечивается более 15 часов автономной работы (при просмотре видео). Предусмотрен адаптер питания мощностью 65 Вт. Несмотря на компактность, ноутбук получил неплохой набор портов — два USB Type-C (10 Гбит/сек) с поддержкой Power Delivery и DisplayPort 2.1, один USB Type-A (10 Гбит/сек), один USB Type-A (5 Гбит/сек), аудиоразъем 3,5 мм и HDMI 2.1. Имеется пара динамиков, 5 Мп камера, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 или Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Ноутбук оснащен клавиатурой с дополнительной кнопкой Copilot, которая обеспечит быстрый доступ к ИИ-помощнику Microsoft. В качестве программной платформы задействована операционная система Windows 11 Pro или Home.