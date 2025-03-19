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19 марта, 2025
ДомойAI / MLNvidia представила ИИ-модель Groot N1 для гуманоидной робототехники

Nvidia представила ИИ-модель Groot N1 для гуманоидной робототехники

Nvidia Groot N1

На конференции GTC 2025 компания Nvidia представила Groot N1 — базовую ИИ-модель с открытым исходным кодом для гуманоидной робототехники. Groot N1 — это эволюционное продолжение Project Groot, которую компания представила на своей конференции GTC в прошлом году. Project Groot был ориентирован на промышленные варианты использования, а модель Groot N1 планируют использовать в роботехнике в разных форм-факторах.

«Наступила эра универсальной робототехники», — заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан. Groot N1 обучен как на синтетических, так и на реальных данных. Nvidia говорит, что модель имеет «архитектуру с двумя системами» для «медленного и быстрого мышления», вдохновленную когнитивными процессами человека.

Система медленного мышления Groot N1 позволяет роботу воспринимать и рассуждать об окружающей среде и инструкциях, а затем планировать свои действия. Что касается системы быстрого мышления, она переводит план «медленного мышления» в роботизированные действия, включая действия, которые включают в себя манипулирование объектами в несколько этапов.

Groot N1 уже можно загрузить с Hugging Face, доступ к коду — на Github. Наряду с моделью Nvidia выпустит фреймворки моделирования и чертежи для генерации синтетических данных обучения.

Для демонстрации работы Groot N1 был показан робот Blue, которого Nvidia разработала совместно с Disney и Google DeepMind.

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