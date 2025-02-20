Microsoft создал Majorana 1 — первый в мире квантовый чип на топопроводниках

Компания Microsoft объявила о создании Majorana 1 — первого в мире квантового чипа, работающего на новой архитектуре Topological Core. По словам разработчиков, чип сможет решать сложные рабочие задачи в самых разных отраслях промышленности уже в ближайшие годы. Это откроет путь к «преобразующим, реальным решениям», таким как разложение микропластика на безвредные побочные продукты или изобретение самовосстанавливающихся материалов для строительства, производства и здравоохранения.

«Мы сделали шаг назад и задались вопросом: Давайте изобретем транзистор для квантовой эпохи. Какими свойствами он должен обладать? Именно так мы пришли нашему решению. Особое сочетание, качество и важные детали в новом наборе материалов позволили создать новый тип кубита и, в конечном счете, всю нашу архитектуру» – рассказывает Четан Наяк (Chetan Nayak), технический специалист Microsoft.

Главной особенностью Majorana 1 является использование первого в мире топопроводника — инновационного материала, позволяющего наблюдать и контролировать гипотетические частицы — фермионы Majorana для создания более надежных и масштабируемых кубитов — базовых элементов квантовых компьютеров. Частицы Majorana были впервые описаны физиком-теоретиком Этторе Майорана в 1937 году.

«Это совершенно новое состояние материи. Мы работали над этим в течение последних 17 лет. Это самая продолжительная исследовательская программа в компании. Спустя 17 лет мы демонстрируем результаты, которые не просто невероятны, они реальны. Они в корне изменят то, как будет проходить следующий этап квантового путешествия», — заявил Зульфи Алам (Zulfi Alam), корпоративный вице-президент квантовой отрасли Microsoft.

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Новая архитектура Majorana 1 открывает возможность размещения миллиона кубитов на одном чипе, который может поместиться на ладони. Это необходимый порог для того, чтобы квантовые компьютеры могли предложить трансформационные решения реальных проблем.

На данное время Microsoft разместил восемь топологических кубитов на тестовом образце чипа Majorana 1. Компания планирует протестировать чип в облаке Azure до 2030 года, после того, как количество кубитов составит минимум несколько сотен.