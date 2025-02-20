Samsung Galaxy A06 5G — самая доступная модель популярной A-серии

Компания Samsung представила в Индии недорогой смартфон Galaxy A06 5G. Это самая доступная модель популярной линейки Galaxy A.

Samsung Galaxy A06 5G оборудован 6,7-дюймовым PLS-экраном с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой 90 Hz. Аппаратная платформа смартфона включает 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6300, 4 или 6 Gb оперативной и 64 или 128 Gb встроенной памяти. которую можно расширить с помощью карты microSD.

Основная камера с датчиками разрешением 50 и 2 Мп, фронтальная камера на 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка 25-ваттной зарядки. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C 2.0, боковой сканер отпечатков пальцев, стандартный разъем для подключения наушников. стереодинамики и защита по стандарту IP54. Габариты составляют 167,3 x 77,3 x 8 мм, вес – 191 гр.

Программная платформа — Android 15 с интерфейсом One UI 7.0. Эту оболочку пока не получили даже смартфоны линейки Galaxy S24. Samsung обещает, что Galaxy A06 5G получит четыре года обновлений Android (против двух у предшественника) и патчи безопасности до 2030 года.

Доступные цвета корпуса: Black, Gray, Light Green. Цены на смартфон: 4/64 Gb — $120, 6/128 Gb — $150.