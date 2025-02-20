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21 февраля, 2025
ДомойAI / MLMicrosoft представил ИИ-модель Muse, способную генерировать геймплей

Microsoft представил ИИ-модель Muse, способную генерировать геймплей

Microsoft Muse

Компания Microsoft представила ИИ-модель под названием Muse, способную генерировать геймплей на основе визуального ряда или действий игроков. Она может распознавать трехмерные пространства, игровую физику и механики, а также способна реагировать на взаимодействие человека с виртуальной средой. Microsoft заявляет, что совершила прорыв в области искусственного интеллекта для игр — пока таких возможностей нет ни у одного из конкурентов.

Отмечается, что Muse не предназначена для создания целых игр или замены разработчиков — только для помощи в разработке. В компании видят огромную потенциальную пользу от использования Muse. Что может ИИ-модель на данное время:

  • создавать и оптимизировать современные версии старых игр, недоступных на актуальном «железе»;
  • прототипировать новые геймплейные механики;
  • создавать новый контент для игр;
  • эффективнее тестировать идеи;
  • ускорить процесс разработки игр.

Muse обучали на семилетнем объеме реального геймплея геройского шутера Bleeding Edge от Ninja Theory. Microsoft показала несколько отрывков игрового процесса для демонстрации возможностей технологии.

Microsoft Muse

ИИ-модель генерировала игровую графику и даже реагировала на объекты, которые разработчики сами помещали в игру. В настоящий момент Muse может генерировать «комплексные геймплейные секции» при низком разрешении 300 х 180 пикселей и 10 FPS на основе 10 кадров (1 секунды) реального игрового процесса и данных пользовательского ввода на протяжении всей сессии. В будущем качество будут улучшать.

В компании считают, что новая технология принесет пользу как игрокам, так и разработчикам. Microsoft планирует делиться ИИ-инструментами и экспериментами с игроками Xbox и разработчиками на более ранних этапах исследования.

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