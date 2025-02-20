Microsoft представил ИИ-модель Muse, способную генерировать геймплей

Компания Microsoft представила ИИ-модель под названием Muse, способную генерировать геймплей на основе визуального ряда или действий игроков. Она может распознавать трехмерные пространства, игровую физику и механики, а также способна реагировать на взаимодействие человека с виртуальной средой. Microsoft заявляет, что совершила прорыв в области искусственного интеллекта для игр — пока таких возможностей нет ни у одного из конкурентов.

Отмечается, что Muse не предназначена для создания целых игр или замены разработчиков — только для помощи в разработке. В компании видят огромную потенциальную пользу от использования Muse. Что может ИИ-модель на данное время:

создавать и оптимизировать современные версии старых игр, недоступных на актуальном «железе»;

прототипировать новые геймплейные механики;

создавать новый контент для игр;

эффективнее тестировать идеи;

ускорить процесс разработки игр.

Muse обучали на семилетнем объеме реального геймплея геройского шутера Bleeding Edge от Ninja Theory. Microsoft показала несколько отрывков игрового процесса для демонстрации возможностей технологии.

ИИ-модель генерировала игровую графику и даже реагировала на объекты, которые разработчики сами помещали в игру. В настоящий момент Muse может генерировать «комплексные геймплейные секции» при низком разрешении 300 х 180 пикселей и 10 FPS на основе 10 кадров (1 секунды) реального игрового процесса и данных пользовательского ввода на протяжении всей сессии. В будущем качество будут улучшать.

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В компании считают, что новая технология принесет пользу как игрокам, так и разработчикам. Microsoft планирует делиться ИИ-инструментами и экспериментами с игроками Xbox и разработчиками на более ранних этапах исследования.