Asus ROG Phone 9 FE – игровой смартфон с экраном 185 Hz и Snapdragon 8 Gen 3

Компания Asus представила в Таиланде игровой смартфон ROG Phone 9 FE — упрощенную версию флагманской модели ROG Phone 9. Asus ROG Phone 9 FE сохранил большую часть присущих геймерской серии особенностей, например, вспомогательный экран на задней панели, дисплей с высокой частотой обновления и два порта зарядки. Но новая модель стоит дешевле базовой за счет некоторых изменений в аппаратных спецификациях.

Характеристики экрана не изменились. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном (Samsung E6) с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 2500 нит и частотой обновления от 1 до 120 Hz, которая может повышаться в играх до 185 Hz в играх. Есть поддержка HDR10, обеспечивается 107,37% DCI-P3, 145,65% sRGB и 103,16% NTSC. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. На задней панели размещен мини-экран AniMe Vision с 85 светодиодами. На AniMe Vision можно выводить различные изображения (в том числе GIF) и текст, можно играть в четыре игры, в числе которых «Змейка».

В основе Asus ROG Phone 9 FE лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — 256 Gb. В смартфоне установлена тройная основная камера со следующими датчиками: 50 Мп (Sony IMX890, 1/1,56″, f/1.9, фокусное расстояние 24 мм, оптическая стабилизация OIS), 13 Мп широкоугольный модуль (f/2.2, угол захвата 120˚, фокусное расстояние 13 мм) и 5 Мп макрообъектив (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.5, фокусное расстояние 22 мм).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной на 15 Вт. Управлять играми можно при помощи триггеров, расположенных на боковых гранях. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, стереодинамики (Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless) и защита корпуса по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Аппарат оснащен дополнительным портом USB Type-C на боковой панели для удобства зарядки во время игры.

Asus ROG Phone 9 FE уже поступил в продажу в Таиланде по цене $890.