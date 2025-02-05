SpaceX запустит в космос спутник, разработанный азербайджанскими школьниками

Азербайджан все больше укрепляет свои позиции в космических исследованиях. Значительные шаги в последние годы по реализации национальных спутниковых программ, организации инновационных конкурсов, развитию образования в области естественных наук, технологий, техники и математики повысили интерес молодого поколения к этой области и ускорили технологический прогресс в стране.

В 2025 году Азербайджан планирует запустить в космос с помощью ракеты-носителя SpaceX пикоспутник PocketQube, разработанный школьниками 7-9 классов. Проект реализуется в рамках «Национального конкурса спутниковых инноваций Азербайджана», организованного Академией COSMIC при поддержке Azercosmos.

Размеры спутника PocketQube составляют всего 5х5х5 см, вес — примерно 250 гр. Несмотря на свои миниатюрные размеры, он изготовлен из прочных материалов, таких как алюминиевые сплавы и углеродные композиты, что обеспечивает прочность и эффективное терморегулирование. Концепция PocketQube не новая – первые такие спутники были запущены на орбиту еще в ноябре 2013 года с платформы UniSat-5, принадлежащей Австрии. В запуск вошли несколько мини-спутников, таких как WREN (Германия), T-LogoQube (США) и QBScout-1 (Италия). Эта концепция является не только продуктом технического прогресса, но и символизирует идею о том, что космос принадлежит всем. Для Азербайджана это будет первый опыт запуска подобного аппарата, разработанного школьниками.

Это событие станет важной вехой в развитии космической отрасли Азербайджана и продемонстрирует растущий потенциал страны в области космических технологий. Инициатива подчеркивает влияние передовых технологий на образование, а также шаги, предпринимаемые для повышения цифровой грамотности учащихся. Проект является частью более широкой инициативы по развитию образования в области науки, технологий, инженерного дела и математики (STEM) в Азербайджане. Такие проекты поощряют молодых людей формировать местное и международное сотрудничество со школьных лет и применять теоретические знания на практике посредством сложных проектов.

Отметим, что данная инициатива стала возможна благодаря запуску SpaceX миссии Transporter-12, которая предназначена для выведения на орбиту небольших аппаратов от различных заказчиков. Такое объединение заказов позволяет существенно удешевить стоимость запуска для каждой отдельной организации.