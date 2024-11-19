Представлены игровые флагманы Asus ROG Phone 9 и 9 Pro

Компания Asus представила девятое поколение игровых смартфонов ROG Phone. Как обычно, предлагаются две модели, ROG Phone 9 и 9 Pro, с мини-экраном AniMe Vision на задней панели. У ROG Phone 9 есть 85 светодиодов, а у ROG Phone 9 Pro — 648 светодиодов. На AniMe Vision можно выводить разные изображения (в том числе GIF) и текст, можно играть в четыре игры, в числе которых «Змейка».

Что касается характеристик, то здесь много общего. Смартфоны получили 6,78-дюймовый AMOLED-экран (Samsung E6) с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 2500 нит и частотой обновления от 1 до 120 Hz, которая может повышаться в играх до 185 Hz в играх. Есть поддержка HDR10, обеспечивается 107,37% DCI-P3, 145,65% sRGB и 103,16% NTSC. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

В основе новинок лежит топовый процессор Snapdragon 8 Elite, за графику отвечает ускоритель Adreno 830. Оперативная память стандарта LPDDR5X, накопители — UFS 4.0. Компания поработала над системой охлаждения. Графитовый лист стал крупнее на 57%. В сравнении с прошлым поколением лопасти вентилятора были увеличены на 12,5%, что должно улучшить эффективность охлаждения на 29%. При желании можно использовать внешний фирменный кулер AeroActive Cooler X Pro.

В Asus ROG Phone 9 установлена тройная основная камера, в которую входят 50 Мп датчик (Sony LYT-700, 1/1,56″, f/1.9, фокусное расстояние 23,8 мм, оптическая стабилизация Gimbal), 13 Мп широкоугольный модуль (угол захвата 120 градусов, фокусное расстояние 12,7 мм) и 5 Мп макрообъектив. В Pro-версии макрокамера заменена на 32 Мп телекамеру (f/2.4, оптический зум 3х, OIS).

Автономность смартфонов обеспечивается аккумулятором на 5800 мАч, есть проводная зарядка мощностью 65 Вт и беспроводная на 15 Вт. Компания заявляет, что полного заряда хватает по меньшей мере на 4,5 часа интенсивной игры. Зарядка с 0 до 100% занимает 46 минут, а после тысячи циклов (3 года ежедневной зарядки) ресурс АКБ составляет не менее 80%.

Смартфоны оснащены 3,5-мм разъемом для наушников с поддержкой технологии улучшения звучания Dirac Virtuo. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, стереодинамики (Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless) и защита IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Комплектный чехол AeroCase перенаправляет звук с нижнего динамика, чтобы он звучал в сторону пользователя. Также в него встроена испарительная камера, что улучшает отвод тепла на 17%. Управлять играми можно при помощи триггеров, расположенных на боковых гранях. Обе модели работают под управлением Android 15. Asus обещает 2 больших обновления ОС и 4 года патчей безопасности. Габариты составляют 163.8 x 77 x 8,9 мм, вес — 227 гр.

Цены на Asus ROG Phone 9: 12/256 Gb — $1000 или €1099, 12/512 Gb — €1149. Цены на Asus ROG Phone 9 Pro: 16/512 Gb — $1200 или €1299, 24 Gb/1 Tb с кулером AeroActive Cooler X Pro — $1499 или €1499. Продажи уже объявлены как в США и Китае, так и в Европе.