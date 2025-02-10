Acer представил игровые ноутбуки Predator Helios Neo AI с RTX 5070 Ti

Компания Acer на киберспортивном турнире Intel Extreme Masters в Катовице (Польша) представила две новые модели игровых ноутбуков линейки Predator Helios Neo AI. Благодаря партнерству Acer с одним из крупнейших организаторов турниров и платформ для киберспорта, ESL FaceIt Group, продукция Predator будет использоваться на соревнованиях по Counter-Strike.

Модель Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) создана для геймеров и профессионалов, которым важна мобильность, в то время как Helios Neo 18 AI (PHN18-72) может служить полноценной заменой стационарному компьютеру.

Ноутбуки получили дизайн с RGB-логотипом на крышке и динамической RGB-подсветкой клавиатуры с 4 зонами. Обе модели предлагают процессор Intel Core Ultra 9 275H, видеокарту NVIDIA RTX 5070 Ti, до 64 Gb оперативной памяти и накопитель SSD на 2 Tb (PCIe 4.0). За охлаждение отвечает система охлаждения с фирменными вентиляторами AeroBlade пятого поколения.

Predator Helios Neo 16 AI оборудован 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением WQXGA (2560×1600 пиксселей), частотой обновления 240 Hz, яркостью 400 нит и временем отклика 1 мс. Старшая модель Predator Helios Neo 18 AI получила 18-дюймовый экран с разрешением WQXGA (2560×1600 пикселей) или WUXGA (1920×1200 пикселей), топовая версия оснащена Mini LED-матрицей (250 Hz, 3 мс). Оба ноутбука поддерживают технологии NVIDIA G-Sync, NVIDIA Advanced Optimus и MUX Switch для улучшения игрового процесса.

Ноутбуки работают от аккумулятора на 90 Вт·ч. Для подключения к интернету предусмотрены сетевые адаптеры Intel Killer Ethernet E3100G и модули Wi-Fi 6E. Устройства поставляется с операционной системой Windows 11 и набором предустановленных утилит с поддержкой различных ИИ-функций, например, обработка картинки для веб-камеры. Кроме того, они поддерживает функции сервиса NVIDIA NIM, предоставляющего доступ к современным ИИ-моделям.

Acer Predator Helios Neo 16 AI поступит в продажу в апреле по цене от $1900, а Helios Neo 18 AI — от $2200.