«Nar» оказывает поддержку разработке приложения жестового языка в Азербайджане

Продолжая создавать значимую общественную ценность через свои социальные инициативы, «Nar» поддерживает развитие жестового языка и вносит вклад в запуск мобильного приложения для изучения жестового языка в Азербайджане. Реализация данного проекта, который поддерживает «Nar», была начата в сентябре прошлого года при содействии bp и его партнеров, а также при организационной поддержке Университета ADA и Фонда Университета ADA. Эта инициатива направлена на поддержку инклюзивности, облегчая коммуникацию между людьми с нарушениями слуха и речи и обществом в целом. Приложение также предоставляет возможность изучать жестовый язык абсолютно бесплатно и без необходимости привлечения преподавателя. Разработку методологии и учебного контента для приложения осуществляет Общественное объединение «Поддержка глухих».

Планируемое к запуску в ближайшее время мобильное приложение предложит пользователям широкий спектр инструментов для изучения жестового языка. Раздел с уроками позволит выбирать темы для изучения, а словарная функция поможет находить жестовые эквиваленты слов. Также будет доступен модуль для изучения алфавита. Приложение предложит дополнительные функции, такие как создание пользовательского профиля, сохранение любимых слов и отслеживание прогресса в обучении. Среди инновационных возможностей приложения – регулировка скорости видео, повторение жестов с помощью камеры и индикатор прогресса для оценки достигнутых результатов.

Следует отметить, что «Nar» стал первым в стране, кто запустил единый сайт jestdili.az, тем самым внес вклад в развитие инклюзивного общества. Продолжая поддержку в этом направлении, компания «Nar» теперь способствует созданию мобильного приложения для жестового языка. В рамках своих долгосрочных социальных инициатив мобильный оператор реализует различные проекты, направленные на расширение знаний и навыков людей с нарушением слуха и речи. С этой целью Nar разработал платформу jestdili.az и активно организует проект «Школа обучения» как в столице, так и в регионах. Кроме того, компания выпустила книгу «Мост в мир тишины», содержащую объяснения жестового языка, и запустила инициативу «Живая книга». Поддерживая разработку приложения для жестового языка, Nar продолжает использовать технологические возможности для формирования более инклюзивного и равноправного общества.