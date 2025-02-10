T-Mobile начал открытое тестирование подключения спутниковой связи Starlink на смартфонах

Оператор связи T-Mobile сообщил о запуске открытой программы бета-тестирования услуги по обмену текстовыми сообщениями через спутниковую сеть Starlink при помощи совместимых смартфонов. Никакого дополнительного оборудования для этого не нужно. Услуга действует пока только в США. Также были объявлены цены, которые будут действовать с июля на коммерческой основе.

Воспользоваться услугой могут абоненты не только T-Mobile, но также клиенты конкурирующих операторов Verizon, AT&T и других. Для этого смартфоны должны поддерживать обмен текстовыми сообщениями через спутниковую сеть и возможность использования e-SIM.

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Пока что услуга работает с ограничениями — на первом этапе через спутники можно отправлять и получать только текстовые сообщения. Позже обещают добавить возможность передавать данные и совершать голосовые вызовы.

До июля 2025 года принять участие в бета-программе можно бесплатно. Потом услуга станет частью тарифного плана Go5G Next без дополнительной платы и будет доступна на других тарифах за $15 в месяц. Клиентам конкурирующих операторов услуга будет предоставляться за $20 в месяц. Пользователи самого дорогого тарифа в линейке T-Mobile доступ к обмену текстовыми сообщениями через спутник получат бесплатно.

В списке смартфонов, которые будут поддерживать сети Starlink для прямого обмена текстовыми сообщениями, указаны iPhone 14 и более новые модели, несколько устройств Motorola и Samsung.