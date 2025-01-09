Представлены смартфоны среднего уровня Poco X7 и X7 Pro

Бренд Poco представил на глобальном рынке два смартфона среднего ценового сегмента – модели X7 и X7 Pro. Ранее устройства уже вышли в Китае под названиями Redmi Note 14 Pro и Redmi Turbo 4 соответственно.

По характеристикам изменений минимум. У обеих моделей в основной камере установлен сенсор Sony IMX882 с OIS/EIS. Поддерживается запись видео в 4K/60 кадров. Емкость аккумулятора Poco X7 составляет 5110 мАч (в китайской версии 5500 мАч). В Poco X7 Pro также уменьшена емкость аккумулятора — 6000 мАч против 6550 мАч в китайской версии. Мощность быстрой зарядки в обеих моделях сохранили — 45 Вт и 90 Вт соответственно. Защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP68. Обе модели получили дополнительную желтую расцветку корпуса. В остальном различий нет.

Цены на Poco X7:

8/256 Gb — 249 долларов и 299,90 евро;

12/512 Gb — 299 долларов и 349,90 евро.

Цены на Poco X7 Pro: