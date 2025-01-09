Honda показала два прототипа электромобилей серии Zero в футуристичном дизайне

На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе компания Honda продемонстрировала два прототипа электромобилей серии Honda Zero: внедорожник 0 SUV и седан 0 Saloon.

Технических подробностей пока немного. Обе модели работают под управлением программной платформы Asimo OS, разработанной Honda. Система предложит водителю «ультраперсональную оптимизацию цифрового опыта», а также контроль электронных блоков управления (ЭБУ), таких как подвеска, торможение и рулевое управление. OC будет «учиться у каждого пользователя и адаптироваться к нему». Для машин заявляется автопилот 3-го уровня.

Когда двери седана Honda 0 Saloon открываются, вытянутое рулевое колесо поворачивается, чтобы водитель мог удобно разместиться на низком сиденье, не зацепив его. Во внедорожнике Honda 0 SUV эта функция отсутствует за ненадобностью. У седана передние фары напоминают Lamborghini, а у внедорожника они «пиксельные» в стиле ретро. Задние фары у электромобилей необычные. Внутри салона можно увидеть экран размером во всю приборную панель. Имеется панорамная крыша.

Серийное производство новых электромобилей серии Honda Zero начнется в 2026 году.