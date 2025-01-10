Asus представил первый 18-дюймовый игровой ноутбук линейки TUF Gaming

Компания Asus на CES 2025 представила новую модель игровых ноутбуков линейки TUF Gaming. Asus TUF Gaming A18 стал первым 18-дюймовым представителем серии. Кроме того, ноутбук получил мощную начинку – новейшие чипы AMD, Intel и Nvidia.

Asus TUF Gaming A18 будет доступен с восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 260 с частотой до 5,1 GHz или с 24-ядерным Intel Core Ultra 9 275HX с частотой до 5,4 GHz. Обе версии оснащаются новой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 Gb видеопамяти GDDR7. Предлагается до 32 Gb оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью до 2 Tb.

Устройство оснащено большим 18-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2.5K (2560 × 1600 пикселей), соотношением сторон 16:10, частотой обновления до 240 Hz, яркостью до 500 нит и скоростью отклика 3 мс. Заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3 и поддержка NVIDIA G-Sync. Крышка откидывается на 180 градусов.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 90 Втч. Модель с процессором AMD оснащены блоком питания мощностью 240 Вт, а версия с Intel — на 280 Вт. Ноутбуки получили один порт USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort), HDMI 2.1 и аудиоразъем. Модель с AMD также предлагает один USB4 Type-C (DisplayPort), два USB 3.2 Gen2 Type-A и один USB 2.0 Type-A. У версии с Intel вместо USB4 предусмотрен интерфейс Thunderbolt 4 в виде порта USB Type-C (DisplayPort), а также три USB 3.2 Gen2 Type-A. обе версии оснащены портом LAN, поддерживают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатуры ноутбуков оборудованы RGB-подсветкой. Есть ИК-камера с поддержкой Windows Hello. Габариты ноутбука составляют 399 x 283 x 18,9–26,7 мм, вес — 2,6 кг.

Подробностей о цене и доступности Asus TUF Gaming A18 пока нет, но можно ожидать, что ноутбук будет относительно доступным.