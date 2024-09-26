Представлена серия доступных флагманских смартфонов Redmi Note 14

Сегодня в Китае компания Xiaomi представила серию смартфонов Redmi Note 14, в которую вошли три модели: базовая Note 14 и две Pro-версии. По дизайну базовый вариант отличается от двух других моделей.

Redmi Note 14

Смартфон оборудован 6,67-дюмовым OLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей, кадровой частотой 120 Hz, ШИМ-частотой 2160 Hz и яркостью до 2100 нит. Есть поддержка HDR10+, 100% DCI-P3, защиту экрана обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. Кроме того, есть сертификаты по защите зрения. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Объемы памяти: 6/8/12 Gb ОЗУ, 128/256 Gb ПЗУ.

Основная камера двойная, в нее вошли датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1.96″, оптический зум 2х, OIS+EIS) и сенсор глубины 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Смартфон получил аккумулятор на 5110 мАч с 45-Вт зарядкой, поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB-C, стереодинамики, экранный сканер отпечатков пальцев и защиту от пыли и воды IP64. Используется HyperOS на базе Android 14. Доступные цвета корпуса: Star White, Phantom Cyan и Midnight Black.

Цены:

6/128 Gb — $157;

8/128 Gb — $171;

8/256 Gb — $199;

12/256 Gb — $228.

Redmi Note 14 Pro

Эта модель получила экран-водопад со следующими характеристиками: 6,67 дюймов, OLED, разрешение 2712×1220 пикселей, частота обновления 120 Hz, ШИМ-частота 2560 Hz, пиковая яркость 3000 нит, поддержка HDR10+, Dolby Vision и защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Также есть сертификаты по защите зрения. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7300-Ultra, память: 8/12 Gb ОЗУ, 128/256/512 Gb ПЗУ.

Основная камера представлена тремя датчиками: 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1.96″, f/1.5, OIS,), 8 Мп широкоугольный (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол захвата 120 гр) и 2 Мп макро (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 20 Мп (OmniVision OV20B, 1/4″). В оснащение устройства также входят аккумулятор на 5500 мАч (45 Вт), поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB-C, ИК-порт, стереодинамики, экранный сканер отпечатков пальцев и защита IP66, IP68, IP69. ОС: HyperOS на базе Android 14. Цветовая палитра корпуса: Twilight Purple, Phantom Cyan, Mirror White и Midnight Black.

Цены:

8/128 Gb — $199;

8/256 Gb — $214;

12/256 Gb — $242;

12/512 Gb — $271.

Redmi Note 14 Pro+

Смартфон получил такой же экран, как у Note 14 Pro. В этой версии уже используется процессор Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm. Память: 12/16 Gb ОЗУ, 256/512 Gb ПЗУ.

Основная камера тоже тройная: 50 Мп датчик (Light Hunter 800 (OV50E), 1/1.55″, f/1.6, OIS), 8 Мп широкоугольный модуль (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол захвата 120 гр) и 50 Мп телефото (Samsung JN1, ½.76″, f/2.0, оптический зум 2.5x). Емкость аккумулятора и мощность быстрой зарядки здесь больше — 6200 мАч (90 Вт). Остальное оснащение аналогично младшей Pro-версии: поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB-C, ИК-порт, стереодинамики, экранный сканер отпечатков пальцев и защита IP66, IP68, IP69. ОС: HyperOS на базе Android 14. Цвета корпуса — Star Green, Mirror White и Midnight Black.

Цены:

12/256 Gb — $285;

12/512 Gb — $314;

16/512 Gb — $342.

Продажи смартфонов в Китае уже стартовали, глобальный релиз состоится несколько позднее.