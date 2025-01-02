Недорогой смартфон Redmi Turbo 4 получил высокий уровень производительности

Сегодня в Китае был представлен смартфон Redmi Turbo 4, который несмотря на то, что относится к среднебюджетному сегменту, получил очень неплохие характеристики. Он стал первым в мире аппаратом на базе 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 8400-Ultra (3,25 GHz), производительность которого практически не уступает Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон набирает более 1,7 млн. баллов в тесте AnTuTu, что является рекордом для моделей данной ценовой категории. Для сравнения, почти столько же набирает флагманский Samsung Galaxy S24.

Redmi Turbo 4 имеет дизайн с тонкими рамками, в блок основной камеры встроена система RGB-подсветки, которая может выступать в роли индикатора событий, мигать в такт музыки или информировать о зарядке аккумуляторной батареи. Смартфон оснащен 12 битным 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712 х 1220 пикселей (446ppi), кадровой частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя 480 Hz, ШИМ-частотой 1920 Hz и максимальной яркостью 3200 нит. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, обеспечивается охват 100% DCI-P3. Кроме того, поддерживается управление дисплеем мокрыми руками.

Используется оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.0. В основной камере установлены 50 Мп датчик (1/1.95″, Sony LYT-600, f/1.5, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (SC820CS). Фронтальная камера разрешением 20 Мп (1/4″, OmniVision OV20B, f/2.2).

Аппарат получил аккумуляторную батарею емкостью 6550 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт (от 0 до 100% уходит 45 минут). Производитель заявляет, что батарея может работать при температуре -35 °С. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, ИК-излучатель, порт USB Type-C 2.0, две nanoSIM-карты, стереодинамики, мощный вибромотор и полная защита по стандартам IP68/IP69. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Смартфон работает под управлением Android 15 с интерфейсом HyperOS 2.0. Габариты и вес: 160,95 х 75,24 х 8,06 мм, 203,5 гр.

Смартфон будет доступен в трех цветах корпуса: белом, черном и светло-зеленом. Цены такие: 12/256 Gb — $275, 16/256 Gb — $300, 12/512 Gb — $315, 16/512 Gb — $345. Redmi Turbo 4 выйдет эксклюзивно на китайском рынке. Глобальную версию под названием Poco X7 Pro, покажут 9 января.