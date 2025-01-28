Большая битва за рынок гуманоидных роботов

Сегодня в мире технологий разворачивается настоящая битва за создание идеального человекоподобного робота и выпуск его на массовый рынок. Илон Маск и другие производители делают громкие заявления о потенциале своих продуктов, но так ли они уникальны? Давайте разберемся, какие роботы реально могут привлечь внимание потребителей.

Сразу стоит отметить, что разработка двуногих роботов ведется уже почти полвека. Еще в 80-х годах прошлого века компания Honda начала работу над предшественником ASIMO, дебют которого состоялся в 2000 году. Однако долгое время исследователи сталкивались с серьезными ограничениями в виде недостаточной вычислительной мощности, узкой полосы пропускания данных, неэффективных приводов и несовершенных алгоритмов управления. На сегодня ситуация кардинально изменилась. Благодаря значительному прогрессу в таких областях, как вычислительные мощности, эффективность аккумуляторов, точность и надежность датчиков, а также машинное обучение, мы наблюдаем настоящий бум в развитии так называемого «воплощенного ИИ» — искусственного интеллекта, интегрирующего машинное обучение, компьютерное зрение и технологии обработки естественного языка в физическую систему.

По данным исследования Goldman Sachs, рынок андроидов стремительно растет. Ожидается, что к 2035 году его объем может достичь 38 млрд. долларов, что в 6 раз превышает предыдущий прогноз в 6 млрд. долларов. Ожидается, что ежегодно будет поставляться около 1,4 млн. машин для различных потребительских и промышленных применений. Ключевым фактором такого пересмотра прогнозов стали недавние достижения в области больших языковых моделей. Кроме того, стоимость компонентов продолжает снижаться. По оценкам той же Goldman Sachs, сегодня средняя стоимость робототехнической системы находится в пределах от 30000 до 150000 долларов без учета дополнительных затрат на обучение и разработку. Давайте посмотрим, какие роботы в ближайшие 1-2 года уже смогут начать завоевывать рынок.

Optimus от Tesla

Илон Маск не устает повторять, что Tesla Optimus «может стать даже более значимым проектом, чем производство электромобилей Tesla». Впервые о роботе заговорили на мероприятии AI Day в августе 2021 года, а уже в 2022 году был представлен первый прототип. В 2023 году публике показали робота второго поколения, который жарил яичницу на демонстрационных видео. В прошедшем году мы увидели, как Optimus выполняли повседневные человеческие задачи: делали уборку, занимались приготовлением еды, приносили посылки с крыльца и т.д. Маск уверен, что в долгосрочной перспективе один такой робот будет стоить от 20000 до 30000 долларов, что позволит многим семьям стать обладателями такого помощника.

Digit от Agility Robotics

Робот Digit, разработанный компанией Agility Robotics, представляет собой передовую технологию с впечатляющими возможностями. Этот робот оснащен мощным аккумулятором, передовыми датчиками и сложной системой управления, что позволяет ему ориентироваться на различных поверхностях и даже подниматься по лестницам. Что особенно важно, Digit уже активно применяется в коммерческих целях.

Atlas от Boston Dynamics

Atlas от Boston Dynamics дебютировал на соревновании DARPA Robotics Challenge (DRC) в 2012 году и уже более 10 лет является эталоном в области человекоподобной робототехники. За это время Atlas прошел через несколько итераций. Так, например, перед финалом DRC в 2015 году Boston Dynamics представила обновленную версию Atlas, работающую от аккумулятора вместо проводного подключения. В 2016 году компания выпустила второе поколение HD Atlas, которое было с электрическим питанием и гидравлическим приводом, что позволило роботу работать как в помещении, так и на улице. А в 2024 году Boston Dynamics объявила о выводе из эксплуатации HD Atlas, представив еще более продвинутого и полностью электрического преемника. Новый Atlas превосходит человека как по силе, так и по гибкости. Boston Dynamics пока не выпустила модель в продажу, в отличие от своего четвероногого робота Spot. Однако источники в компании говорят о скором появлении этого робота на рынке.

Figure 01 и 02

Роботы Figure 01 и 02 уже активно работают на производственных линиях. В частности, они задействованы в кузовном цехе огромного завода BMW в Спартанбурге (штат Южная Каролина, США). Там они, как и роботы от других производителей, перемещают ящики и коробки. Figure 02, по заявлению компании, является первым в мире коммерчески жизнеспособным автономным человекоподобным роботом. Отметим, что компания, в состав которой входят эксперты из IHMC, Boston Dynamics, Stanford University, Tesla, Google DeepMind и других производителей роботов, с самого начала выбрала путь создания универсального гуманоидного робота с использованием технологий воплощенного интеллекта. Соучредитель компании Figure Бретт Эдкок (Brett Adcock) заявляет, что эта, полностью переработанная модель, является самым мощным гуманоидным роботом на планете. Робот построен по принципу экзоскелета со встроенной проводкой, может работать до 20 часов без подзарядки и обладает силой, сравнимой с человеческой. Этого удалось достичь благодаря рукам с 16 степенями свободы.

4NE-1 от Neura

В начале августа 2024 года немецкий производитель робототехники Neura представил человекоподобного робота-помощника по дому 4NE-1. Новый робот способен выполнять различные повседневные задачи, например, сортировать вещи, переносить коробки, нарезать овощи и даже гладить белье. В компании отмечают, что для разработки и обучения роботов следующего поколения использовался набор услуг, моделей и вычислительных платформ NVIDIA. Новый робот имеет высоту 1,8 м. При этом он весит около 80 кг и может легко переносить грузы весом до 15 кг. Робот 4NE-1 работает на платформе Neuraverse компании и способен развивать скорость до 3 км/ч. Кроме того, известно, что робот обладает сменными предплечьями, которые можно менять в зависимости от конкретной задачи.

Phoenix от Sanctuary AI

В прошлом году компания Sanctuary AI из Канады анонсировала седьмую версию робота-гуманоида Phoenix. По сравнению с предыдущим поколением увеличено время работы робота, улучшено его зрительное и тактильное восприятие, что позволяет собирать больше данных для обучения алгоритмов управления. Также был увеличен диапазон движений запястий, кистей и локтей. Разработчикам удалось сократить время, необходимое для изучения новых задач. Была также снижена стоимость материалов, а часть систем стала более миниатюрной, что позволило снизить вес и улучшить энергопотребление. Предыдущее поколение человекоподобного робота Phoenix было представлено в мае 2023 года. В окончательном виде робот должен иметь рост 1,7 м, весить 70 кг и переносить грузы массой до 25 кг. На сегодняшний день робот не умеет ходить, а инженеры компании сосредоточены на создании и совершенствовании системы управления Carbon, основанной на нейросетевых моделях, и механизмов верхней части робота. Руки робота обладают 12 степенями свободы и приводятся в движение с помощью гидравлических актуаторов.

Yuanzheng A2 от Zhiyuan Robotics (Agibot)

Как электромобили Tesla сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны китайского рынка, так и роботов, которых разрабатывают в США, похоже, ждет та же участь. В 2023 году Китай уже занимал первое место по числу промышленных роботов с плотностью 392 робота на 10000 работников, тогда как в США этот показатель составлял всего 188 роботов. В августе 2024 года компания Agibot из Шанхая представила сразу 5 моделей колесных и двуногих андроидов во главе с флагманской моделью Yuanzheng A2. Yuanzheng A2 имеет высоту 175 см и весит около 55 кг. Он оснащен рядом датчиков и работает на базе передового искусственного интеллекта, благодаря чему способен видеть, слышать и обрабатывать текстовую, аудио- и визуальную информацию. Новый человекоподобный робот может выполнять даже такие сложные задачи, как вдевание нитки в иголку. В то время как Optimus все еще находится на стадии тестирования на заводах Tesla, около 300 роботов линейки Agibot уже нашли своих хозяев.

Unitree G1 от Yushu Technology

Unitree G1 уже доступен для покупки по сравнительно низкой цене в 16000 долларов, что делает его одним из самых доступных человекоподобных роботов на сегодняшнем рынке. G1 отличается удивительной гибкостью и может принимать самые замысловатые позы. Его механическая рука достаточно ловкая, чтобы управляться с инструментами, и в то же время настолько сильная, что способна разбить скорлупу грецкого ореха. Unitree представила G1 в июле 2024 года, и с тех пор инженеры компании постоянно совершенствуют конструкцию. Робот стал прочнее и приобрел более элегантный внешний вид. Сейчас Unitree готовится к запуску массового производства, хотя точная дата начала продаж пока не объявлена.

GoMate от GAC

Китайский автопроизводитель GAC представил третье поколение полноразмерного гуманоидного робота GoMate. Отмечается, что робот обладает 38 степенями свободы и умеет переходить из двуногого в четвероногий режим. Высота GoMate составляет около 1,4 м в четвероногом режиме и доходит до 1,75 м в двуногом. Как отмечают в компании, такая конструкция повышает адаптивность и устойчивость робота в сложных условиях, а также снижает энергопотребление более чем на 80% в сравнении с аналогичными решениями. В GAC считают, что такие роботы будут полезны в различных сферах, включая безопасность, здравоохранение и логистику. После периода обучения GoMate сначала будет установлен на автомобильных производственных линиях самой компании для выполнения различного рода задач. В соответствии с планом GAC в 2025 году робот будет использоваться в пилотном режиме, а в 2026 году стартует мелкосерийное производство с последующим переходом в массовое.

D9 от Pudu Robotics

Китайский стартап Pudu Robotics также представил нового человекоподобного робота, предназначенного для автоматизации складских операций и помощи людям в повседневных делах. Модель D9 высотой 1,7 м способна передвигаться быстрее человека и преодолевать лестницы, что делает его универсальным помощником. D9 оснащен 42 степенями свободы в суставах для более высокой маневренности и гибкости движений. Его руки с ловкими манипуляторами позволяют выполнять задачи, требующие точности, вроде размещения товаров на полках. Вдобавок робот может переносить грузы весом до 20 кг, облегчая жизнь сотрудникам склада. Робот способен работать в автономном режиме, выполняя рутинные задачи без участия человека, что особенно актуально в условиях растущего спроса на автоматизацию в сфере логистики. Интеграция D9 в складские процессы может повысить эффективность и снизить затраты на рабочую силу. Также Pudu Robotics активно развивает линейку сервисных роботов для различных отраслей, включая ресторанный бизнес и здравоохранение. Важно отметить, что Pudu Robotics уже готова к массовому производству своего робота.

Гонка за господство роботов: бум или провал?

Человекоподобные роботы — это не только символ технологического прогресса, но и инструмент, способный изменить экономику, общество и даже военные стратегии. В США делают ставку на частный сектор и инновации, а в Китае — на государственную поддержку и массовое производство. С растущим числом компаний, выходящих на рынок, борьба за доминирование будет все более жесткой. Безусловно, Tesla Optimus привлекает заголовки, но такие опытные игроки, как Figure и Agility Robotics, уже внедряют свои продукты на практике. Бум разработок обещает будущее, в котором роботы органично интегрируются в нашу жизнь, выполняя все: от утомительных заводских задач до обслуживания клиентов. Кто выйдет победителем в этой гонке, пока неясно, но очевидно одно: человекоподобные роботы станут неотъемлемой частью нашего будущего.