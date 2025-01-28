Еще три финансовых учреждения интегрировали решения SİMA

Цифровые решения платформы SİMA, разработанной ООО «AzInTelecom», функционирующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, успешно интегрированы еще тремя финансовыми учреждениями.

Следующими организациями, оцифровавшими свои услуги с помощью SİMA, стали ОАО «MFX-Trading Investment Company», ООО «Krapp» и ООО «AllAll Finance».

ОАО «MFX-Trading», специализирующееся на предоставлении услуг в областях кредитования, андеррайтинга, управления портфелями, инвестиционных исследований и консалтинга, интегрировало инновационное цифровое решение «SİMA İmza» для проведения финансовых операций на своем официальном сайте.

Платформа «AllAll Finance» предоставляет пользователям возможность подписывать договоры о ломбардном кредите через веб-сайт с использованием «SİMA İmza».

Мобильное приложение «Krapp» обеспечивает безопасную и полностью соответствующую законодательству идентификацию пользователей благодаря внедрению решения «SİMA KYC». Помимо этого, через приложение пользователи получают доступ к широкому спектру финансовых услуг.

Необходимо отметить, что решения, предлагаемые платформой SİMA, способствуют надежной цифровизации множества физических процессов. «SİMA İmza» позволяет пользователям оперативно и без ограничений подписывать документы в цифровом формате. Подпись нового поколения, доступная через загрузку мобильного приложения, предоставляется гражданам бесплатно.

Решение «SİMA KYC» служит цифровым мостом между учреждениями и пользователями, предоставляя удобную возможность идентификации личности в режиме реального времени.

Дополнительную информацию о продуктах SİMA можно найти на сайте sima.az или обратившись в контактный центр по номеру «157».