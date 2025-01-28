Игровой монитор LG UltraGear 27G850A-B может работать в двух режимах: 4K/240 Hz и 1080p/480 Hz

Компания LG выпустила 27-дюймовый игровой монитор UltraGear 27G850A-B с поддержкой двух режимов работы с разными разрешениями и разной частотой обновления.

Монитор оснащен панелью Nano IPS, которая по умолчанию выводит изображение в разрешении 4K с частотой обновления 240 Hz. В качестве альтернативы монитор может быть переведен в режим 1080p, что повышает частоту обновления до 480 Hz. Дисплей обеспечивает время отклика 1 мс (GtG), контрастность 2 000:1, пиковую яркость 750 нит в режиме HDR и полное покрытие панели 450 нит. Заявлен охват 99% цветового пространства DCI-P3, есть сертификация VESA DisplayHDR 600. Поддерживаются технологии NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro. В набор интерфейсов входит разъем DisplayPort 2.1 (UHBR13.5) с технологией Display Stream Compression (DSC) для поддержки режима 4K @ 240 Hz.

LG UltraGear 27G850A-B уже поступил в продажу в Японии по цене $833. Компания пока не сообщила никаких подробностей о международных продажах нового монитора, но можно предположить уровни цен, опираясь на недавние модели UltraGear. Например, недавно вышедший LG UltraGear OLED 27GX790A продается в США примерно на 13% дешевле, чем в Японии. Поэтому ожидается, что UltraGear 27G850A-B будет продаваться на других рынках по цене от $700 до $750, но не выше $800.