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7 января, 2025
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AMD Ryzen AI MAX 300 (Strix Halo) — флагманская линейка мобильных процессоров

AMD Ryzen AI MAX 300 (Strix Halo)

Компания AMD представила на CES 2025 высокопроизводительные мобильные процессоры серии Ryzen AI MAX 300 (Strix Halo). Архитектура чипов сочетает в себе ядра Zen 5 и встроенную графику RDNA 3.5.

Серия будет выпущена в двух вариантах: PRO-версия для ноутбуков бизнес-класса и рабочих станций, а также потребительская версия. Для Ryzen AI MAX PRO 380 потребительский вариант пока не представлен.

AMD Ryzen AI MAX 300 (Strix Halo)

Все модели линейки оснащены процессором XDNA2 с производительностью 50 TOPS и поддерживают многопоточность, TDP — в диапазоне от 45 до 120 Вт. По данным AMD, флагманский Ryzen AI MAX+ (PRO) 395 превосходит Apple M4 Pro на 12-86%, а Intel Core Ultra 9 288V (Lunar Lake) — в 1,4 раза в тестах 3DMark.

Ноутбуки на новых процессорах AMD Ryzen AI MAX 300 (Strix Halo) появятся между первым и вторым кварталом 2025 года.

Также компания AMD представила на выставке новую серию Ryzen 9000HX (Fire Range) и игровые процессоры Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D.

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