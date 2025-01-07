AMD представила Ryzen 9 9950X3D — «лучший процессор для геймеров и создателей контента»

На выставке CES 2025, кроме новой серии Ryzen 9000HX (Fire Range), компания AMD представила Ryzen 9 9950X3D — «лучший в мире процессор для геймеров и создателей контента». Также была показана модель немного попроще — Ryzen 9 9900X3D. Оба процессора основаны на архитектуре Zen 5 и получили дополнительную кеш-память 3D V-Cache второго поколения объемом 64 Mb.

Характеристики Ryzen 9 9950X3D:

Ядра/потоки — 16/32;

Тактовая частота — 4,3 GHz (до 5,7 GHz в режиме Boost);

Кэш-память (L2+L3) — 144 Mb;

TDP — 170 Вт.

Характеристики Ryzen 9 9900X3D:

Ядра/потоки — 12/24;

Тактовая частота — 4,4 GHz (до 5,5 GHz в режиме Boost);

Кэш-память (L2+L3) — 140 Mb;

TDP — 120 Вт.

Согласно тестам AMD, Ryzen 9 9950X3D опережает флагман Intel Core Ultra 9 285K на 20% в играх и на 10% в различных рабочих приложениях и бенчмарках. Максимальная разница в играх достигает 64% в случае Watch Dog: Legion, а в приложениях — 47% в Adobe Photoshop.

Ryzen 9 9950X3D показывает в среднем на 8% более высокие результаты в играх по сравнению с предшественником Ryzen 9 7950X3D, а в рабочих приложениях и бенчмарках – в среднем на 10 %.

Оба процессора поступят в продажу в марте 2025 года, цена пока неизвестна.