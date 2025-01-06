AMD анонсировала серию процессоров Ryzen 9000HX (Fire Range) для игровых ноутбуков

Компания AMD на CES 2025 анонсировала новые процессоры серии HX для игровых ноутбуков. Чипы, получившие название Ryzen 9000HX (Fire Range), основаны на архитектуре Zen 5 и включают до 16 ядер.

Флагманом новой серии стал Ryzen 9 9955HX3D, получивший 16 ядер, частоту до 5,4 GHz и 144 Mb кэш-памяти (L2+L3). Этот процессор будет предназначен для самых высокопроизводительных игровых ноутбуков. Помимо модели X3D, в серию входит Ryzen 9 9950HX (16 ядер, до 5,4 GHz и 80 Mb кэша) и Ryzen 9 9850HX (12 ядер, до 5,4 GHz и 76 Mb кэша).

Ноутбуки с новыми процессорами серии Ryzen 9000HX появятся в продаже в первой половине 2025 года.